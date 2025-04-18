Закон не запрещает? Адвокат удивил заявлением о выезде за границу из Украины

Назвал причину задержания мужчин

В Украине нет прямого запрета на выезд за границу. Но есть определенные ограничения для мужчин, а точнее условия законного пересечения границы.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец в эфире Вечер.LIVE. По его словам, всех военнообязанных мужчин проверяют на границе на наличие документов, подтверждающих возможность выезда из страны.

Адвокат объяснил, что все лица, причастные к незаконному пересечению, привлечены к ответственности за определенные нарушения. В частности, подделка документов, превышение полномочий и т.д.

"Сам выезд за границу на сегодняшний день не запрещен законом. За него не привлекают к ответственности", — подчеркнул Кравец.

Он добавляет, что в пересечении границы для мужчин есть определенные нюансы, связанные с военным положением и усилением мобилизации. Некоторые, пытаясь их обойти, предпринимают попытки побега из страны, используя определенные документы.

То есть фактически в Украине границы не закрыты для выезда из государства, просто действуют законодательно обоснованные рамки. Мужчинам следует иметь с собой определенный перечень документов для законного пересечения границы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о законных основаниях для выезда из Украины для мужчин в апреле.