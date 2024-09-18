"Произошло недоразумение": Усик впервые прокомментировал свое задержание, в МИДе сказали, как все решали

Усик заявил о недоразумении, но дипломатическую ноту поляки все равно получат

Украинский боксер Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в польском аэропорту Кракова. По его словам, задержание было результатом недоразумения, сейчас инцидент полностью исчерпан и спортсмен свободен.

Об этом Усик написал в своем Instagram. Он выразил благодарность дипломатам и украинскому обществу, особенно за оперативную реакцию и поддержку.

"Друзья, все хорошо. Произошло быстрое разрешение недоразумения… И респект польским правоохранителям, которые выполняют свою работу, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии", — написал он.

Между тем, министр иностранных дел Андрей Сибига раскрыл некоторые подробности освобождения Усика после того, как поляки его задержали. В частности, получив соответствующее поручение от президента, представители МИДа немедленно отреагировали на задержание Усика и надавили на власть Польши, требуя освобождения боксера.

"Детали мне сообщил наш Генконсул. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми по отношению к нашему чемпиону и пришлем соответствующую ноту польской стороне", – отметил Сибига.

Напомним, что вечером 17 сентября Усик по неизвестным причинам был задержан в аэропорту Кракова в Польше. Задержание известного спортсмена попало на видео, быстро разошлось по сети и вызвало негодование. На его задержание отреагировали в МИД, а жена боксера наоборот попросила не паниковать из-за инцидента.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание поляками украинского боксера Александра Усика. Он сообщил, что спортсмена уже отпустили и претензий к нему больше нет.