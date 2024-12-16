Еще один оператор мобильной связи повышает тарифы. На сколько вырастут цены

Подорожание затронет несколько тарифных планов

Оператор мобильной связи Vodafone вслед за "Киевстаром" резко повышает стоимость своих тарифов. С 24 декабря месячная плата за услуги вырастет на 70-120 грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Vodafone. Отмечается, что повышение касается четырех тарифов: Joice Start, Turbo, Joice Max и Joice Pro.

Так, Joice Start с 24 декабря подорожает с 200 до 270 гривен за 4 недели. Turbo же подорожает со 180 до 270 грн за 4 недели.

Joice Pro с 24 декабря подорожает с 260 до 330 грн за 4 недели. А Joice Max — с 330 до 450 грн за 4 недели.

В то же время отмечается, что наполнение тарифов не изменится. Они будут предусматривать то же количество предоставленных минут и объемы интернета.

Напомним, самый крупный в Украине оператор мобильной связи "Киевстар" с 20 декабря существенно повысит цены на связь. Тарифы вырастут в среднем на 25% и это ощутимая для пользователя разница. Повышение вызвало бурю негодования в соцсетях.

Эксперт по цифровым технологиям eQualitie Александр Глущенко отметил "Телеграфу", что тарифы неизбежно вырастут у всех мобильных операторов. Это будет происходить постепенно и объясняется рядом причин и последних изменений в Украине.