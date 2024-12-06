Крупнейший оператор мобильной связи поднимает тарифы на услуги. В компании рассказали, что изменится

Для некоторых абонентов изменений не последовало с начала полномасштабного вторжения РФ

Крупнейший мобильный оператор "Киевстар" в среднем на 25% повышает плату за услуги. Но при этом предоставит абонентам больше услуг и бонусов.

Об этом пишет информационное агенство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу "Киевстара". В компании отметили, что она всегда стремится предоставлять качественную связь, стабильный интернет и дополнительные сервисы, которые отвечают современным потребностям наших абонентов.

"Именно поэтому компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит еще часть тарифов предоплаты. В среднем цена изменится на 25% к стоимости тарифа", — сообщили в комментарии.

В пресс-службе отметили, что абоненты получат больше преимуществ и услуг в тарифе: дополнительные минуты для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, а также возможность подключать дополнительные безлимитные сервисы.

В рамках тарифных планов "LOVE UA Свет Контракт 2023", "ВАШ Регион", "ВАШ Оптимум", Smart Max, "ВАШ Премиум", "ВАШ Премиум+" тарифы уже изменились. Дополнительно в планах появились акционные суперсилы: безлимитный интернет, безлимитные звонки и безлимитные SMS, которые можно подключить до 30 июня 2025 года включительно.

Также закрыты тарифные планы: "ВАШ Выбор", Smart, Киевстар 4G, "Безлим", "Киевстар 4G Extra+ 2018", "LOVE UA Магнит Контракт 2023". Пользователям этих тарифов компания предложила другие, которые более приближены к их потребительским потребностям.

Выбор тарифов, которые подлежат изменениям, зависит от многих факторов. В частности, учитывают рост потребления услуг, а также тот факт, что цена некоторых тарифов оставалась неизменной в течение длительного времени. Также "Киевстар", чтобы оптимизировать процессы обслуживания и обеспечить эффективность операций, периодически унифицирует тарифные планы, закрывая их для новых подключений.

В компании подчеркнули, что абонент может выбрать другой тариф, который лучше всего соответствует его потребностям и возможностям. Сделать это можно в разделе "Тарифы" на сайте компании, в приложении "Мой Киевстар" или в любом фирменном магазине "Киевстар".

Последний раз перед нынешним повышением компания повышала тарифы для части абонентов в апреле-мае 2024 года. Это никогда не происходит одномоментно для всех клиентов: индексация осуществляется частями и для разных групп абонентов.

Сообщается, что некоторые тарифные планы не менялись более года. А для ряда других изменений не было с начала полномасштабного вторжения РФ.

На решение об изменении стоимости услуг повлиял рост объемов потребления, экономическая ситуация и расходы на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии, говорят в пресс-службе, подчеркивая, что происходящие изменения являются вынужденным шагом и обоснованной реакцией компании.

Согласно данным Госстата, стоимость телекоммуникационных услуг с начала года выросла в среднем на 4,3%, тогда как цены на электроэнергию повысились на 63,6%, коммунальные услуги — на 18,6%, а на продукты питания — на 10,8%, уточнили в пресс-службе.

В "Киевстаре" напомнили, что для обеспечения бесперебойной работы сети во время отключений закупили почти 2,5 тыс. генераторов и 145 тыс. литиевых аккумуляторов. Расходы компании выросли, поскольку оборудование требует обслуживания и заправки. С начала полномасштабного вторжения "Киевстар" уже использовал 3 млн литров топлива для генераторов. Компания сформировала отдельные подразделения для работы с оборудованием и платит заработную плату работникам, которые заправляют генераторы ежедневно, начиная работу с 5 утра.

"Пересмотр тарифов позволит компании продолжать инвестировать в совершенствование сети и обеспечение стабильной связи для наших абонентов. Благодаря этим изменениям мы сможем еще активнее работать над энергоустойчивостью, поддержкой бесперебойной работы сети, развитием 4G и строительством новых базовых станций по всей стране, чтобы наши услуги становились еще доступнее и качественнее", — сообщили в пресс-службе "Киевстара".

В компании не смогли спрогнозировать, как ситуация будет развиваться в 2025 году, отметив, что "точных дат или перечня тарифов, которые могут измениться, нет".

"Мы всегда руководствуемся принципами прозрачности и информируем абонентов заранее, если такие изменения планируются", — подчеркнули в пресс-службе мобильного оператора.

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