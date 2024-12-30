Зеленский назначил военного омбудсмена. Чем он будет заниматься (фото)

Разговоры о введении института военного омбудсмена продолжались с весны 2024 года.

Уполномоченным президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей стала Ольга Решетилова (Кобылинская). Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Об этом сообщила пресс-служба президента. По словам Зеленского, Решетилова – известная, опытная и эффективная украинская правозащитница, которая уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев.

"Сейчас главная задача – вместе с Министерством обороны Украины, вместе с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и всех необходимых системных основах работы этого института. Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", — подчеркнул президент.

Что известно об Ольге Решетиловой

Ольга Решетилова (Кобылинская) — правозащитница, в 2014 году стала соучредителем волонтерского фонда "Вернись живым" В 2016 году стала соучредителем ОО "Медийная инициатива за права человека". С 2019 года Решетилова работает в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека.

Напомним, 29 декабря Зеленский сообщил, что в Украине появится должность военного омбудсмена. По его словам, соответствующий запрос был от военнослужащих.