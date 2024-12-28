В России может появиться новая цель для ударов в Украине из-за отказа в транзите газа

До сих пор эти системы не подвергались атакам

Газовое транзитное соглашение между Украиной и РФ завершается 31 декабря 2024 года. В случае, если транзит не восстановят, россияне могут найти себе новую цель в Украине для ракетных ударов.

И ею станет украинская газотранспортная система. Об этом сообщает Bloomberg.

Газотранспортная система Украины, насчитывающая 38,6 тысячи километров трубопроводов, до сих пор не подвергалась атакам именно из-за транзита газа по территории Украины. В случае прекращения транзита ситуация может измениться, как это произошло с газовыми хранилищами и объектами энергетики.

Словакия и Венгрия настаивают на продлении транзита. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с Путиным получил подтверждение о готовности продолжать поставки газа через территорию Украины, однако отметил, что это будет "практически невозможно" после 1 января из-за позиции Киева.

Владимир Зеленский предложил Словакии компенсацию дополнительных расходов при прекращении транзита и сказал, что Украина готова транспортировать нероссийский газ по запросу Европейской комиссии.

По данным Bloomberg, обсуждается возможность транзита объемом 15 млрд кубометров в год. Европейская комиссия заявила, что прекращение поставок газа через Украину окажет "незначительное" влияние на европейские цены, поскольку рынки уже учли завершение транзитного соглашения. Среди альтернативных вариантов рассматривается поставка азербайджанского газа.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что Фицо стал выставлять Украине условия из-за российского газа. Экономика страны многое потеряет из-за этих изменений.