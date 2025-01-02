Сколько действует отсрочка от мобилизации и когда ее нужно возобновлять в 2025 году

Даже краткая задержка в ее оформлении может стать основанием для мобилизации

В 2025 году военнообязанные украинцы имеют право на отсрочку по нескольким причинам и, учитывая, что изменения сроков в 2025 не были предусмотрены, будет действовать она 90 дней. Дело в том, что срок ее действия определяется согласно указу о мобилизации, обычно президент продлевает на 3 месяца.

Соответствующее зафиксировано в постановлении правительства, которое отмечает, что отсрочка от службы действует не дольше периода мобилизации.

Поэтому отсрочка действует только до истечения срока действия соответствующего указа. После этого необходимо снова проверять основания ее предоставления и оформлять повторно. Поэтому важно позаботиться о продлении отсрочки до того, как срок ее истечет, ведь даже короткая задержка может стать основанием для мобилизации.

Отметим, что лица с инвалидностью I, II и III групп также должны оформлять отсрочку и продлевать после окончания срока действия. Исключение из военного учета применяется только к тем, кто признан непригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК). Для этого необходимо подать заявление на исключение в территориальный центр комплектования, и сделать это нужно только один раз.

В свою очередь лица, временно непригодные к службе, должны оформлять отсрочку. Они проходят повторное медицинское освидетельствование через 6–12 месяцев после заключения ВЛК, но в течение этого периода также должны продолжать оформление отсрочки через ТЦК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто освобожден от мобилизации по состоянию на 1 января.