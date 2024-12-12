Снижения мобилизационного возраста не будет, но... Как молодежь будут активнее привлекать в армию

Рассматривается запуск мотивационных контрактов в боевые бригады для 18-25-летних

В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст до 18 лет, как к тому призывают в США. Однако рассматривают другие механизмы, которые могут привлечь молодежь на защиту государства.

Об этом и других проблемах мобилизации и путях их решения читайте в статье "Телеграфа": Время простых решений прошло. Что делать с мобилизацией, чтобы не прийти к капитуляции

Источник "Телеграфа" в окружении главнокомандующего Александра Сырского рассказал, что рассматривается введение годовых контрактов на службу в боевых бригадах для лиц от 18 до 25 лет. Они будут предусматривать целый ряд мотивационных бонусов.

"Мы хотим запустить мотивационные годовые контракты именно в боевые бригады для лиц от 18 до 25 лет. Такие добровольцы получат первую выплату в размере полмиллиона гривен. Дополнительно они получат разные льготы – доступные кредиты, бесплатное обучение, большая продолжительность отпусков и т.д.", — рассказал собеседник.

Предполагается, что по окончании контракта, если они не захотят продлить службу, такие добровольцы смогут быть призваны в армию не раньше, чем по достижению 25-летнего возраста. По информации "Телеграфа", этим вопросом и соответствующими изменениями в законодательстве сейчас занимается заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Однако в Минобороны в ответ на запрос "Телеграфа" отказались раскрывать детали этой инициативы.

Как рассказывал "Телеграф", украинская вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина объяснила, почему Украина отказывается снижать мобилизационный возраст. Этот вопрос поднимался на ее встречах с топ-чиновниками Европейского союза.