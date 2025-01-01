Первый государственный: когда появился украинский национальный театр и кто этому посодействовал

От цензурных притеснений к государственному признанию – такой путь прошел украинский театр в 1917 году

До 1917 года украинские театральные труппы, такие как те, которые были основаны Марком Кропивницким и Николаем Садовским, действовали в условиях жесткой цензуры. Российская империя активно препятствовала развитию украинской культуры, в частности, театра. Однако после отречения Николая II и начала борьбы Украины за независимость ситуация изменилась.

4 мая 1917 года стало знаковой датой в истории украинского театра, поскольку именно тогда начался путь к его официальному государственному статусу. Этот момент обозначил период активного развития украинской театральной культуры, которая раньше существовала в условиях ограничений и цензуры Российской империи. В Киеве была создана Комиссия по созданию Украинского национального театра, что стало первым шагом к легализации и поддержке украинской театральной деятельности.

Создание Комиссии

Первое заседание Комиссии состоялось в помещении Музыкально-драматической школы имени Н. Лысенко на Большой Подвальной (современный Ярославов Вал). Председателем комиссии был избран Владимир Винниченко, который в то время был не только известным писателем и драматургом, но и заместителем председателя Центральной Рады. Хотя Винниченко не смог присутствовать на первом заседании, его избрание свидетельствовало о серьезности намерений комиссии.

Среди других членов комиссии были Мария Грушевская, жена председателя Центральной Рады, ставшая казначеем комиссии, а также Дмитрий Антонович, сын выдающегося историка. Комиссия быстро определила необходимость открытия трех театров.

Драматический театр для представлений украинской драмы и переводов из мирового репертуара; Примерный народный театр, где бы выставлялись бытовые пьесы и оперетты; Украинский оперный театр, который должен работать рядом с уже действующим Оперным театром в Киеве.

Первый театральный сезон

В июле Генеральный секретариат образования заключил соглашение с Киевской городской думой об аренде Троицкого народного дома. Правительство предоставило театру 20 тысяч рублей. Утвердили репертуар – 32 пьесы.

Первый театральный сезон открылся 14 сентября 1917 года. Режиссеры Иван Марьяненко и Григорий Раевский подготовили исключительную программу с хором и оркестром, что стало новым словом в театральном искусстве Украины. Однако результаты оказались неутешительными: из-за слишком большого репертуара труппа не смогла обеспечить стабильные финансовые показатели.

В результате было решено разделить коллектив на четыре отдельных группы: традиционно-бытового направления, новейшего литературно-психологического, театральную студию и государственную оперу.

Изменение статуса на государственный

В августе 1918 года был принят законопроект о превращении Украинского национального театра в Государственный народный театр. Этот театр финансировался из государственного бюджета и получал поддержку в виде беспошлинного импорта необходимых материалов и оборудования для работы. Директором нового театра стал Панас Саксаганский — корифей украинской сцены, также исполнявший роль режиссера и ведущего актера.

Репертуар включал не только классические украинские произведения таких авторов как Иван Котляревский, Иван Тобилевич, Николай Кропивницкий и другие украинские классики, но и пьесы зарубежных драматургов Генрика Ибсена, Жана-Батиста Мольера, Уильяма Шекспира и Фридриха Шиллера.

Наследие и развитие

Государственный народный театр стал основой дальнейшего развития украинского театра. В 1923 году театр получил имя Марии Заньковецкой в честь 40-летия ее творческой деятельности. В 1944 году театр окончательно переехал во Львов и известен как Национальный академический украинский драматический театр им. М. Заньковецкой.

Эта история в который раз напоминает о важности государственной поддержки для развития национальной культуры и искусства в Украине Театр стал не только центром культурной жизни страны, но и символом борьбы за национальную идентичность и независимость.

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