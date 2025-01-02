У Украины невыгодная позиция на фронте - The New York Times

Ситуация на фронте остается тяжелой

На данный момент непрочная позиция Украины на фронте ставит ее в невыгодное положение. При этом российские войска активно продвигаются сразу на нескольких направлениях и удерживают инициативу на поле боя.

ВСУ просто необходимо в ближайшее время стабилизировать ситуацию на фронте иначе Путин не станет рассматривать никакие мирные инициативы. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам военнослужащих и аналитиков, по мере того, как украинские войска раздробляются на отдельных участках фронта, давние проблемы в управлении войсками становятся все более актуальными. При этом российские войска удерживают инициативу на поле боя.

Именно это ставит Украину в невыгодное положение и позволяет президенту РФ Владимир Путин отвергать любых "схемы" по урегулированию конфликта. Он может согласиться только на такой сценарий, который будет равносилен капитуляции Украины.

По мнению авторов издания, единственный способ заставить Кремль пойти на переговоры — это создать рычаги давления, повысив стоимость войны для Москвы.

Но сначала украинские военные должны стабилизировать свою оборону, настаивают аналитики.

"Солдаты говорят, что вместо того, чтобы пополнять и восстанавливать проверенные в боях бригады на постоянной основе, подкрепления из разных подразделений подтягиваются по частям, чтобы заткнуть бреши в обороне. Это подорвало сплоченность и моральный дух солдат", — пишет The New York Times.

В 2024 году Россия захватила около 1300 квадратных миль земли, что является самым быстрым достижением с первых месяцев войны, но это составляет менее 1 процента украинской территории. В целом, Кремль сейчас контролирует значительно меньше территории, чем в первые месяцы своего вторжения.

В то время как российские войска прокладывают разрушительный путь через небольшие деревни на юге Донбасса, они еще не показали себя способными на крупномасштабные прорывы.

"Вопрос в том, стабилизируется ли линия фронта. Сейчас это самое главное", — подчеркнули собеседники издания.

Напомним, издание Financial Times опубликовало прогноз на 2025 год, в котором также есть блок об отношениях России и Украины. А точнее о том, будет ли мир между этими странами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Newsweek поделился прогнозами по Украине на 2025 год. Согласно их мнению, после того, как Дональд Трамп вступит в должность 20 января, его администрация будет оказывать давление на обе стороны с целью поиска компромисса.