Есть погибший и пострадавшие: стали известны последствия вражеской атаки на Киевщину (фото)

Воздушная тревога в области звучала много часов

В ночь на пятницу, 3 января, Киев и область атаковали вражеские беспилотники. В результате произошедшего на Киевщине один человек погиб и еще четверо были ранены.

Также в одном из районов области обломки сбитого БпЛА упали на частный дом и там возник пожар. Об этом сообщили в КОВА.

Известно, что в Киевской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников. В результате налета в Броварском районе области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика 1999 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Белоцерковском районе повреждены 4 частных жилых дома и одна хозяйственная постройка. Также бломки сбитого БпЛА, которые упали на один из домов, стали причиной возникновения пожара. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели.

В результате этого пострадало сразу три человека — у женщины 1957 года рождения была зафиксирована острая реакция на стресс. Парень 16 лет получил порез и его госпитализируют в детскую больницу. Также отец подростка получил резаные раны ног.

В Фастовском районе Киевской области осколками на улице была ранена женщина 2002 года рождения. Она госпитализирована в местную больницу.

На местах работают все экстренные службы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"Обращаемся к каждому жителю — во время угрозы находитесь в укрытиях. Берегите себя и своих близких", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Печерском районе столицы после налета вражеских БПЛА 1 января был частично разрушен жилой многоквартирный дом в результате падения обломков. После атаки сообщалось, что несколько человек получили ранения, среди них беременная женщина. Во время атаки вместе с женой погиб выдающийся украинский нейробиолог Игорь Зима.