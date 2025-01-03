"Для меня это не в фокусе": Зеленский сказал, когда будут выборы и пойдет ли он на второй срок

Законодательство строго-настрого запрещает проводить выборы во время войны

Выборы в Украине не могут проходить во время войны и военного положения, это касается любых выборов, как президентских, так и парламентских. Для того чтобы провести выборы во время войны, придется менять Конституцию. Делать этого никто не будет, так что придется ждать конца боевых действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое он дал Национальному телемарафону. Он напомнил, что сейчас о проведении в Украине выборов постоянно говорят только в России, поскольку там пытаются продвигать нарратив о "нелегитимности" президента Украины.

Президент также отметил, что его позиция в этом вопросе известна: необходимо завершить войну и получить действенные гарантии безопасности от партнеров. После того как военное положение закончится, ждать годы до выборов нужно не будет – их проведут как можно быстрее.

"Согласно нашей Конституции, выборы президента и парламента могут проходить не во время войны. Во время военного положения выборов не может быть. Или нам нужно менять законодательство, но во время военного положения этого не может быть… Если нам удастся и мы сможем получить завершение горячей фазы войны в сильной позиции для Украины в этом году, если мы это сможем сделать, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, после этого можно думать, чтобы не было военного положения в Украине. А если не будет военного положения, то в принципе дальше парламент поддержит ту или иную дату выборов", – пообещал он.

При этом первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что ее муж все еще не принял решение, собирается ли он участвовать в президентских выборах и уходить на второй срок. Сейчас его внимание сосредоточено на других вопросах, а она поддержит любое его решение – хотя очень не хочет прожить "в таком эмоционально-физическом состоянии" всю жизнь.

"Мне кажется, что я как жена должна поддерживать любое решение. Популярное оно будет в нашей семье или не популярное — это уже второй вопрос. Мне кажется, второй раз не так страшно, как впервые… С этой стороны я размышляю так: если начинаются выборы, значит горячая фаза войны закончилась, это уже положительный знак, и там мне уже безразлично. Там любой выбор я поддержу и буду радоваться, пожалуй", – сказала она.

Зеленский со своей стороны подчеркнул, что не обсуждает этот вопрос с женой и сам о нем не раздумывает. Сейчас фокус на другом: выиграть войну, вернуть в страну мир и покой – это приоритет.

"Я не знаю, я не знаю, как закончится война. Если я сделаю больше, чем я могу, то, наверное, тогда я буду смотреть на это более положительно. Только так я могу ответить. Для меня это не в фокусе сегодня, это не цель для меня сегодня", – отметил он.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик рассказывал "Телеграфу" о том, что для подготовки к выборам нужен минимум год. Однако финансирование в этих целях не выделяют с 2022 года.

Украина тем временем рассматривает возможность внедрения электронного голосования для проведения послевоенных выборов. Для этого она изучает существующие европейские модели.