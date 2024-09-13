"Позорно и недопустимо": наказали полицейских, которые затянули расследование изнасилования подростка

Дисциплинарное расследование продолжается

Двое правоохранителей уволены с должностей в полиции из-за пренебрежения делом изнасилования 12-летнего мальчика, которому во время расследования предоставили статус хулиганство.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что преступление произошло в поселке Котельве Полтавской области.

В конце лета, 30 августа, было начато дисциплинарное расследование из-за изнасилования 12-летнего мальчика. К ответственности привлечены десять полицейских.

"Двое из них уволены с должностей. Среди уволенных – начальник сектора полицейской деятельности местного подразделения", — говорится в сообщении.

К тому же начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев подчеркнул, что эта ситуация недопустима и все ответственные должны понести наказание.

"Случившееся в Котельве недопустимо, а сотрудники, допустившие дисциплинарные проступки должны за них отвечать. Ведь такие позорные прецеденты сводят на нет самоотверженную и рутинную работу тысяч добросовестных полицейских, многие из которых сейчас на передовой бок о бок с Вооруженными Силами Украины защищают нашу землю от вражеского нашествия", — сказал он.

Напомним, что изнасилование 12-летнего мальчика произошло в начале лета, но об инциденте стало известно только в августе. Это преступление не расследовалось правоохранителями в рамках уголовного производства, поэтому двое из трех фигурантов получили всего 850 грн штрафа.

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