Известный российский социолог-оппозиционер Игорь Эйдман о том, что Украина может отстоять свою независимость только на поле боя:

Путём Черчилля

Черчилль говорил в мае 1940 (это была первая его речь в качестве премьер-министра): "Нам предстоит тяжелейшее испытание. Нам предстоят многие долгие месяцы борьбы и страданий. Вы спросите, каков наш курс? Я отвечу: наш курс в том, чтобы вести войну на море, на земле и в воздухе, со всей нашей мощью и со всей силой, которую даст нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любые примеры из тёмной и плачевной истории человеческих преступлений. В этом заключается наш курс. Вы спросите, какова наша цель? Я отвечу одним словом: победа, победа любой ценой, победа несмотря на все ужасы, победа, каким бы длинным и тяжёлым не был к ней путь; потому что без победы нам не выжить".

Позади у Великобритании были почти два года унизительных поражений, впереди — еще более двух лет военных неудач, а непосредственно в этот момент немцы громили англичан во Франции. Вскоре Франция пала, и Великобритания осталась более чем на год фактически в одиночестве против гитлеровской Германии. Нацисты вели с Великобританией воздушную войну на уничтожение и первое время контрудары британцев не могли даже близко сравниться по разрушительной силе с немецкими атаками. Однако Великобритания преодолела все трудности, победила гитлеровскую "чудовищную тиранию" и защитила свою свободу и достоинство.

Победила бы Великобритания, если бы ждала мира от Гитлера или надеялась, что её защитит Рузвельт, или позволила бы капитулянтам вопить о том, что всё потеряно и поражение неизбежно? Уверен, что нет. Британцы победили, потому что, несмотря на временные неудачи, верили в победу и смогли мобилизовать для неё все свои ресурсы.

Военная и внешнеполитическая ситуация у Украины сейчас во много раз лучше, чем была тогда у Великобритании. Военные неудачи локальны. В 2О24 году, несмотря на все усилия, Россия таки не смогла отбить освобожденные украинцами в 2022 году территории и даже часть собственной Курской области.

Поражения вначале случаются в головах, а только потом приходят на поле боя. Множество якобы проукраинских говорящих голов говорят о неизбежности уступок Путину, или ждут спасения от Трампа, или надеются на какую-то чудесную остановку войны по щучьему, то есть трампучьему велению. Однако ничего этого не будет. Путину нужна капитуляция Украины, любая имитация какого-то мирного процесса будет только дымовой завесой для прикрытия эскалации российской агрессии. Выжить Украина может, только победив путинскую Россию, и эта задача реальней, чем та, которая стояла в 1940 году перед Черчиллем. Слава Украине!

Источник: Facebook Игоря Эйдмана