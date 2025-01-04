Почему Путин в 2014 не пошел дальше Крыма и Донбасса
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Армия во времена Революции достоинства не могла бы дать отпор россиянам
У Кремля была возможность в 2014 году захватить практически всю левобережную Украину. Однако тогда ему не хватило характера.
Такое мнение высказал в интервью Наталье Мосейчук командир 3-й штурмовой бригады, глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. По его словам, Владимир Путин в 2014 году получил гораздо меньше, чем потерял.
"Он тогда мог всю левобережную Украину скрутить. В прямом смысле слова. То есть ввести просто войска", — сказал Билецкий.
Командир 3‑й штурмовой отметил, что численность ВСУ в те времена составляла 140 тысяч человек, из которых в боеспособном состоянии находилось менее 50. Он добавил, что в то время оборонять Украину не было чем.
"Ему не хватило характера. Он повел себя не как завоеватель, а как КГБ-шник… он тогда сам не был готов к полномасштабной (войне, — ред.)", — сказал он.
Билецкий добавил, что одной из причин вторжения в 2022 году стала внутренняя обида Путина и понимание того, что он стал "политическим лохом".
При этом он предложил представить, что было, если бы Москва тогда воспользовалась моментом и ввела войска на всю левобережную Украину, провела "референдум" и вернула президента-беглеца Виктора Януковича.
"Но он этого не сделал. КГБ-шник это не военный, это другая совсем ипостась", — добавил Билецкий.
Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин не сумел достичь своих целей как в войне с Украиной, так и в попытках развалить коалицию на Западе.