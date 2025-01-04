Говорили более трех часов: Лекс Фридман рассказал, когда выйдет подкаст с Зеленским

Пока неизвестно, на каком языке будет подкаст

Популярный американский подкастер Лекс Фридман приехал в Украину и поговорил с президентом Владимиром Зеленским. Их диалог будет обнародован 6 января.

Об этом сообщил Фридман в соцсети X. По его словам, у них был "чудесный разговор".

"Эпизод подкаста должен выйти в понедельник. Продолжительность более 3 часов", — написал он.

Других деталей подкастер не сообщил. Стоит отметить, что ранее он предлагал Зеленскому провести разговор на российском языке, однако в настоящее время неизвестно, принял ли украинский лидер его предложение.

Лекс (Алексей) Фридман является известным американским подкастером, ученым и исследователем в области искусственного интеллекта. Однако наибольшую популярность он все же получил из-за своих диалогов со многими лидерами мнений, учеными и другими известными личностями. Среди них были президент США Дональд Трамп, репер Канье Вэст, миллиардер Илон Маск, основатель Facebook Марк Цукерберг и многие другие.

Фридман часто высказывался против войны в целом, но публично не поддерживал ни Украину, ни Россию. На его канал в YouTube подписано почти 4,5 миллиона человек.

О приезде Фридмана в Киев стало известно 26 декабря, когда он сообщил о том, что побывал в Бабьем Яру. По его словам, там нацисты в 1943 году убили многих его родственников.