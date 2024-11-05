"Где справедливость?": пилот "Апостол" жестко высказался о СОЧ

Его мнение — однозначно

В последнее время в Украине активно обсуждаются массовые случаи СОЧ (самовольное оставление части) среди военных. Некоторые относятся к этому с пониманием, ведь многие воюют с 2022 года, а то и раньше, и люди устали. Однако пилот из ВСУ высказал однозначное мнение по поводу СОЧ-ников.

Об этом и многом другом в интервью "Телеграфу" "Линия сопротивления" рассказал пилот 12-й Отдельной бригады армейской авиации: "СОЧ — преступление и за него посадят": пилот Апостол о достоинстве, боевых вылетах и свободе во время войны

"Недавно в Instagram мне попался выехавший военный медик. Или когда Сергей Гнездилов пошел в СОЧ. Давайте все теперь уйдем и что будет дальше? СОЧ — это преступление и за него посадят!", — сказал он.

В качестве примера стойкости он привел боевого медика Софию Янчевскую. Девушка пошла на фронт добровольцем и без всяких гарантий.

"Парень у нее тоже на фронте, а кто-то называет героями уехавших. Где справедливость?", — задал вопрос "Апостол".

Как писал "Телеграф", председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявил, что в украинской армии сложилась очень угрожающая ситуация. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению зарегистрированных фактов самовольного ухода из части (СОЧ), дезертирства и неисполнения приказов.