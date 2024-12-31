Ваши предки были очень хитрыми людьми, если фамилия звучит так: проверьте свою
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Эти фамилии сохранились до сих пор
Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, они часто говорят о характере людей, которые их получали.
Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" пишет языковед Юлиан Редько. Он собрал фамилии, которые давали хитрым людям.
Исследователь отметил, что в прошлом люди сразу понимали, кто выбирал нечестный путь, чтобы добиться своей цели. Такие люди умели использовать лесть, чтобы получить преимущество над своими оппонентами.
Нередко таких людей сравнивали с лисицами. Недаром же в сказках их описывали именно как хитрых. Если ваш первопредок был льстивым и склонным к лукавству, то на это укажут следующие фамилии:
- Хитрий;
- Хитра;
- Хитрень;
- Хитреня;
- Лисиця;
- Лизун;
- Лизунець;
- Шахрай;
- Шуя;
- Прокоза.
Напомним, доброта, искренность и способность помогать другим – черты, которые украинцы всегда особенно ценили. Именно поэтому добрым, миролюбивым людям, не держащим зла и помогающим ближним, давали соответствующие фамилии.
Ранее "Телеграф" рассказывал о родовых именах, которые получали злые и сварливые украинцы в древности.