Ваши предки были очень хитрыми людьми, если фамилия звучит так: проверьте свою

Эти фамилии сохранились до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, они часто говорят о характере людей, которые их получали.

Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" пишет языковед Юлиан Редько. Он собрал фамилии, которые давали хитрым людям.

Исследователь отметил, что в прошлом люди сразу понимали, кто выбирал нечестный путь, чтобы добиться своей цели. Такие люди умели использовать лесть, чтобы получить преимущество над своими оппонентами.

Нередко таких людей сравнивали с лисицами. Недаром же в сказках их описывали именно как хитрых. Если ваш первопредок был льстивым и склонным к лукавству, то на это укажут следующие фамилии:

Хитрий;

Хитра;

Хитрень;

Хитреня;

Лисиця;

Лизун;

Лизунець;

Шахрай;

Шуя;

Прокоза.

Напомним, доброта, искренность и способность помогать другим – черты, которые украинцы всегда особенно ценили. Именно поэтому добрым, миролюбивым людям, не держащим зла и помогающим ближним, давали соответствующие фамилии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о родовых именах, которые получали злые и сварливые украинцы в древности.