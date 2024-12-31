Укр

Ваши предки были очень хитрыми людьми, если фамилия звучит так: проверьте свою

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такие люди умели добиться своего Новость обновлена 31 декабря 2024, 18:52
Такие люди умели добиться своего. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эти фамилии сохранились до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, они часто говорят о характере людей, которые их получали.

Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" пишет языковед Юлиан Редько. Он собрал фамилии, которые давали хитрым людям.

Исследователь отметил, что в прошлом люди сразу понимали, кто выбирал нечестный путь, чтобы добиться своей цели. Такие люди умели использовать лесть, чтобы получить преимущество над своими оппонентами.

Нередко таких людей сравнивали с лисицами. Недаром же в сказках их описывали именно как хитрых. Если ваш первопредок был льстивым и склонным к лукавству, то на это укажут следующие фамилии:

  • Хитрий;
  • Хитра;
  • Хитрень;
  • Хитреня;
  • Лисиця;
  • Лизун;
  • Лизунець;
  • Шахрай;
  • Шуя;
  • Прокоза.

Напомним, доброта, искренность и способность помогать другим – черты, которые украинцы всегда особенно ценили. Именно поэтому добрым, миролюбивым людям, не держащим зла и помогающим ближним, давали соответствующие фамилии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о родовых именах, которые получали злые и сварливые украинцы в древности.

Теги:
#История #Фамилии #Происхождение