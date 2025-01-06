Псориаз, дерматит, экзема и не только: с какими болезнями не мобилизуют в Украине
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Насчитывается большое количество таких болезней
В Украине есть некоторые категории граждан, которых не мобилизуют по причине здоровья. В частности, это касается и наличие ряда кожных заболеваний.
Об этом говорится в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. "Телеграф" рассказывает, о каких конкретно заболеваниях идет речь.
Важно учесть, что диагноз должен быть подтвержден военно-врачебной комиссией. Только после этого можно получить освобождение от мобилизации и военной службы.
Так, непригодными будут признаваться те, кто находится в состоянии после перенесения острых, обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. В списке следующие болезни:
- фурункул;
- фурункулез;
- карбункул;
- флегмона;
- абсцесс;
- импетиго;
- эктима;
- острая экзема;
- дерматиты;
- питириаз розовый;
- многоформная эритема;
- парапсориаз.
Также к болезням кожи, которые являются поводом признать военнообязанного непригодным, относятся:
- диффузный нейродермит с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатка обыкновенная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- универсальный псориаз (псориатическая эритродермия);
Статус пригодного будут предоставлять при наличии диагноза:
- ограниченные, редко рецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, нейродермита; красный плоский лишай;
- все формы гнездового облысения и витилиго;
- ограниченная склеродермия; себорея, осложненная абсцедирующими угрями, хроническая крапивница, рецидивирующий отек Квинке;
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие повестки будут вручать украинцам в январе текущего года.