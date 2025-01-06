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Псориаз, дерматит, экзема и не только: с какими болезнями не мобилизуют в Украине

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
С какими болезнями кожи не мобилизуют Новость обновлена 06 января 2025, 11:52
С какими болезнями кожи не мобилизуют. Фото Коллаж "Телеграфа"

Насчитывается большое количество таких болезней

В Украине есть некоторые категории граждан, которых не мобилизуют по причине здоровья. В частности, это касается и наличие ряда кожных заболеваний.

Об этом говорится в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. "Телеграф" рассказывает, о каких конкретно заболеваниях идет речь.

Важно учесть, что диагноз должен быть подтвержден военно-врачебной комиссией. Только после этого можно получить освобождение от мобилизации и военной службы.

Так, непригодными будут признаваться те, кто находится в состоянии после перенесения острых, обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. В списке следующие болезни:

  • фурункул;
  • фурункулез;
  • карбункул;
  • флегмона;
  • абсцесс;
  • импетиго;
  • эктима;
  • острая экзема;
  • дерматиты;
  • питириаз розовый;
  • многоформная эритема;
  • парапсориаз.

Также к болезням кожи, которые являются поводом признать военнообязанного непригодным, относятся:

  • диффузный нейродермит с распространенной лихенификацией кожного покрова;
  • пузырчатка обыкновенная;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • универсальный псориаз (псориатическая эритродермия);

Статус пригодного будут предоставлять при наличии диагноза:

  • ограниченные, редко рецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, нейродермита; красный плоский лишай;
  • все формы гнездового облысения и витилиго;
  • ограниченная склеродермия; себорея, осложненная абсцедирующими угрями, хроническая крапивница, рецидивирующий отек Квинке;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие повестки будут вручать украинцам в январе текущего года.

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#Украина #Кожные заболевания #Мобилизация