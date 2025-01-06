Псориаз, дерматит, экзема и не только: с какими болезнями не мобилизуют в Украине

Насчитывается большое количество таких болезней

В Украине есть некоторые категории граждан, которых не мобилизуют по причине здоровья. В частности, это касается и наличие ряда кожных заболеваний.

Об этом говорится в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. "Телеграф" рассказывает, о каких конкретно заболеваниях идет речь.

Важно учесть, что диагноз должен быть подтвержден военно-врачебной комиссией. Только после этого можно получить освобождение от мобилизации и военной службы.

Так, непригодными будут признаваться те, кто находится в состоянии после перенесения острых, обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. В списке следующие болезни:

фурункул;

фурункулез;

карбункул;

флегмона;

абсцесс;

импетиго;

эктима;

острая экзема;

дерматиты;

питириаз розовый;

многоформная эритема;

парапсориаз.

Также к болезням кожи, которые являются поводом признать военнообязанного непригодным, относятся:

диффузный нейродермит с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обыкновенная;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

универсальный псориаз (псориатическая эритродермия);

Статус пригодного будут предоставлять при наличии диагноза:

ограниченные, редко рецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, нейродермита; красный плоский лишай;

все формы гнездового облысения и витилиго;

ограниченная склеродермия; себорея, осложненная абсцедирующими угрями, хроническая крапивница, рецидивирующий отек Квинке;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие повестки будут вручать украинцам в январе текущего года.