Монобольшинство – все? Готовится ли "слуга народа" к коалиции с оппонентами

Число "слуг" приближается к минимально необходимым 226 депутатам.

За прошедшую неделю из фракции "Слуга народа" (СН) были исключены два депутата-мажоритарщика — представительница Запорожского округа Юлия Яцик и скандально известная Мар'яна Безуглая. Обе собственноручно написали заявления о выходе.

Также под вопросом будущее во фракции другого депутата – Николая Задорожного (избран по 162 округу, Сумская область). НАБУ подозревает его в вымогательстве взятки в размере более 3 млн грн за непрепятствование в проведении тендера на ремонт водопровода в Сумской области. Пока его исключили из партии и, как сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук, приостановили членство во фракции.

То есть Задорожный остается в составе СН, но с определенными ограничениями.

"Обратите внимание, раньше мы исключали людей из фракции, сейчас приостанавливаем [членство]. То есть юридически они находятся во фракции, но фактически мы их исключаем на период расследования, потому что не знаем, как оно завершится. Мы это делаем нормальным цивилизованным путем. Исключаем таких депутатов из коммуникации, из чатов и так далее", — объясняет "Телеграфу" собеседник в руководстве СН.

Он признает, что исключать сразу из фракции депутатов, в отношении которых началось следствие неправильно. Потому что такими темпами единственное в истории украинского парламентаризма монобольшинство исчезнет.

Уже не едины

Но это может произойти и так быстро. По состоянию на сегодня в составе СН насчитывается 233 нардепа. Для функционирования коалиции, которая сейчас состоит только из президентской фракции, нужно 226 депутатов.

Формально СН уже давно потеряла свое монобольшинство. Вскоре после начала работы в парламенте руководству правящей партии пришлось подыскивать голоса в других фракциях и депутатских группах для поддержки необходимых законодательных инициатив.

Во время войны ситуация не улучшилась, а даже ухудшилась. Внутри СН практически невозможно собрать 226 необходимых голосов, поэтому приходится искать их на стороне среди депутатских групп "Доверие" и "За будущее", а также подключать к голосованиям депутатов бывшей запрещенной партии ОПЗЖ.

К тому же в монобольшинстве есть немало желающих сложить мандат. Глава фракции СН Давид Арахамия официально озвучивал, что таковых есть 17 депутатов. Но их отпускать никто не собирается, чтобы не терять людей: если мажоритарщик выходит из фракции, он сохраняет свой мандат, вместо этого списочник теряет место в парламенте.

Сколько еще мажоритарщиков изъявят желание покинуть фракцию, в руководстве СН прогнозируют неохотно. Но тех, против которых правоохранительные органы ведут расследование, так просто отпускать не собираются. Хотя бы до решения суда.

Надежда на партнеров

Другой собеседник "Телеграфа" в руководстве СН рассказывает, что такие настроения во фракции заставляли задуматься о будущем коалиции. В начале года внутри партии неформально обсуждали план действий, если количество депутатов в СН будет на грани 226 человек.

Несмотря на непростую ситуацию, руководство не намерено с кем-то объединяться. Там не хотят вести с кем-то переговоры, создавать коалиционное правительство. Главная цель – сохранить монобольшинство.

"Можно просто принять в состав фракции несколько человек и продлить, так сказать, свою жизнь еще на время", — прогнозирует источник.

"Взять" таких людей думают в группах "Доверие" и "За будущее". В последнем есть желающие, но их фамилии не называют.

К тому же, в СН напоминают, как в свое время протянули руку помощи "За будущее" и "отдали" своего депутата Богдана Торохтия в конце 2023 года.

Поэтому руководство монобольшинства надеется, что их партнеры тоже им помогут. "Думаю, когда речь пойдет о сохранении коалиции, все партнеры, так сказать, пойдут навстречу, поймут государственную проблему", — говорит собеседник "Телеграфа".

Что говорят в других фракциях

Лидер "Доверия" Олег Кулинич в интервью "Телеграфу" рассказал, что по состоянию на конец мая им не поступали никакие предложения по коалиции с СН. И в группе не проявляли инициативу по этому вопросу, хотя не под запись в монобольшинстве говорят, что "Доверие" было бы не против создать коалицию.

"Мы и так сейчас с президентом. И по-другому не может быть", — утверждает Кулинич.

Во фракции "Голос" тоже публично не видят смысла об этом говорить. Депутат Ярослав Железняк в комментарии "Телеграфу" назвал разговоры о коалиции "мифологией" и выразил уверенность, что слуги подберут людей из групп.

Иного мнения придерживаются в "Европейской солидарности". Там давно настаивают на создании правительства национального единства и считают, что все парламентские политсилы должны быть готовы к формированию соответствующей коалиции.

"Но при условии, что это коалиция, что мы возвращаемся к реальной роли парламента, что мы восстанавливаем нашу контролирующую функцию. Мы слышим друг друга как партнеры, обсуждаем те или иные вопросы для того, чтобы предлагать условное правительство национального единства, которое будет руководствоваться не пятью-шестью менеджерами из Банковой, которые не имеют на это никаких полномочий, а только телефонное право, которым они злоупотребляют», — предлагает депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В таких обстоятельствах Евросолидарность видит себя в коалиции с СН. Но в монобольшинстве не готовы идти на такие уступки. Да и создание правительства национального единства, о котором говорят в оппозиции, в текущих условиях откровенно малореалистично.