Красавицы в купальниках и стойкие пенсионеры: как купались на Крещение в Киеве в Гидропарке (фото)

Считается, что купание в проруби "смывает грехи" и очищает человека

В понедельник, 6 января, в Украине празднуют завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла Крещения. Украинцы в Киеве ныряли в прорубь не только на Оболони, но и в Гидропарке.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Гидропарке, расположенном на Венецийском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Он успел снять несколько ныряний не только молодых украинцев, но и пенсионеров.

Заметим, что в православной церкви Крещения Господне принадлежит к двенадцати важнейшим праздникам в году (их называют двунадесятыми) и завершает святки.

На кадрах видно, что вода для украинцев была холодной, а иногда даже ледяной. Однако они смело ныряли и праздновали таким образом Крещение. В этом году к праздничному обряду присоединились не только пенсионеры, но и юноши, и девушки.

Большинство людей погружались в воду полностью с головой, даже холодная вода их не останавливала. На пляже некоторых ждали родственники или знакомые с полотенцами, термосами горячих напитков и объятиями. Искренность эмоций и удовольствие на кадрах видны невооруженным глазом.

Добавим, что на Крещение купание стало одной из самых распространенных традиций в Украине. Считается, что когда люди с головой ныряют в освященную воду в водоеме, они "смывают с себя грехи" и очищаются. Также этот обряд по церковным обычаям дарит человеку здоровье и благодать на этот год.

В то же время для некоторых ныряние в прорубь в Украине просто хорошая традиция, которой придерживаются и молодые люди.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе храбрецы ныряли в воду на Крещение в море.