Почему Приднестровье отказалось от покупки европейского газа

В непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" ждут возобновления поставок от российского "Газрома"

Так называемые "власти" Приднестровья, где уже ввели веерные отключения электроэнергии, не пожелали заменить российский газ европейским.

Они отказались от помощи Молдовы в решении проблемы. Об этом сообщает молдавское издание IPN.

""Тираспольтрансгаз" отказался от помощи, предложенной "Молдовагазом" и "Энергокомом". Информацию IPN подтвердил временно исполняющий обязанности главы "Молдовагаза" Вадим Чебан", – говорится в публикации.

Отмечается, что в ответе, датированном 2 января и просмотренном IPN, так называемые "власти" Приднестровья отклонили это предложение, объясняя свой отказ тем, что оно предполагает закупку газа по "более высоким и нестабильным" ценам.

В Тирасполе также заявили, что ожидают возобновления поставок газа от российского "Газпрома" по контракту, срок действия которого истекает в 2026 году.

Что произошло ранее

1 января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. В результате "голубое топливо" из России перестало поступать в так называемую "Приднестровскую Молдавскую Республику".

В этом же день в Приднестровье отключили отопление и горячую воду для населения, бюджетных учреждений и организаций всех форм собственности, кроме больничных стационаров.

2 января компании "Молдовагаз" и "Энергоком" заявили, что готовы помочь "Тираспольтрансгазу" в организации закупки газа на любой европейской площадке, исходя из рыночных условий, чтобы обеспечить жителей левобережья Днестра электроэнергией в кризисной ситуации.

3 января власти так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" ввели веерные отключения света в регионе. Веерные отключения света коснулись главных городов Приднестровья и Тирасполя — столицы "ПМР". Также света не будет в ряде сел.