В Приднестровье обострилась ситуация: жителям уже начали отключать воду (видео)

Граждан также предупредили о возможных перебоях с мобильной связью и Интернетом

В так называемой "Приднестровской Молдавской Республике", где уже ввели веерные отключения электроэнергии после прекращения транзита российского газа через Украину, начались проблемы не только со светом и теплом, но также и с водоснабжением.

Об этом сообщают местные "СМИ". В воскресенье, 5 января,без воды остались несколько сел Слободзейского района из-за невозможности поддерживать достаточное давление в трубах.

Кроме того, воду отключали в нескольких районах столицы Приднестровья — Тирасполя.

Между тем на улицах Тирасполя появились полевые военные кухни. Отмечается, что дефицит электроэнергии в "ПМР" составил более 30% — из-за перегрузки энергосистемы есть риск полного выхода энергосистемы из строя.

Что произошло ранее

1 января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в страны Европы. В результате "голубое топливо" из России перестало поступать в так называемую "Приднестровскую Молдавскую Республику".

Затем в Приднестровье отключили отопление и горячую воду для населения, бюджетных учреждений и организаций всех форм собственности, кроме больничных стационаров.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Молдова предложила Приднестровью помощь в решении проблемы газа. Но власти т.н. "ПМР" отказались от помощи из Кишинева, заявив, что ожидают возобновления поставок газа от российского "Газпрома" по контракту, срок действия которого истекает в 2026 году. Там добавили, что не хотят закупать газ из Молдовы и стран ЕС, поскольку это якобы будет по "более высоким и нестабильным" ценам.