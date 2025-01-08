Вырезал целые семьи и раскаялся "Паше Мерседесу": как выглядел маньяк Оноприенко перед смертью и где похоронен

Оноприенко называют одним из самых жестоких маньяков XX века

Серийный убийца Анатолий Оноприенко, который наводил ужас на всю Украину, скончался 12 лет назад в исправительной колонии. Однако запомнился чередой жестоких преступлений, точный мотив которых до сих пор остается без ответа.

"Телеграф" решил выяснить, как Анатолий Оноприенко был задержан полицией, что рассказывал о преступлениях и как выглядел незадолго до смерти. Также мы узнали некоторые детали его похорон.

Что известно о самом жестоком маньяке Украины Анатолии Оноприенко

Убийца Анатолий Оноприенко родился в селе Ласки в Житомирской области в 1959 году. Когда ему было три года у него умерла мама, а отец любил выпивать и поднимать на сына руку, а когда женился во второй раз, то ушел вовсе, оставив его бабушке и тете.

Однако проблем с воспитанием Анатолия становилось все больше, поэтому его решили отдать в детдом. Это событие сильно обидело мальчика, поскольку у него был родной отец и брат. В детском доме Оноприенко часто били старшие, а сверстники смеялись и дразнили. Возможно, этот период повлиял на его будущее и пробудил в нем жестокость к людям.

Когда Анатолий стал старше, то начал сам обижать детей в детдоме и колол их острыми предметами. Со временем он заслужил авторитет и даже завел друзей. Обучение он продолжил в Малинском лесном техникуме, где учился плохо и сильно пьянствовал.

У Анатолия Оноприенко было тяжелое детство

Позже Анатолия забрали в армию, а после службы он поступил в мореходное училище. Жил Оноприенко тогда неплохо, хорошо зарабатывал, был популярен среди девушек и даже объездил весь мир. Но после поездок стал сильно завидовать людям на Западе, которые жили лучше, чем в СССР. Вскоре Оноприенко занялся контрабандой и воровством, а в 1989 году совершил серию первых убийств.

Маньяк Оноприенко убил 52 людей

Вместе с военным Сергеем Рогозиным он начал грабить людей, которые спали ночью на дороге в машинах. Так и начался его преступный и жестокий путь. С июня по август 1989 года Оноприенко убил 9 людей. И почти сразу, из-за страха, что его поймают, выехал в Германию.

Вторая волна убийств началась в 1995 году, когда Анатолий вернулся на родину, в Украине тогда царила безработица и бедность. Оноприенко был без денег, некоторое время жил у брата и решил снова взяться за старое. Он украл у знакомого охотничье ружье и с октября 1995 года по март 1996 года убил 43 человека, в том числе детей, даже 3-месячнего младенца, чтобы тот не остался сиротой.

Оноприенко совершил две серии кровавых преступлений

За свое зверство и хладнокровие Анатолия Оноприенко называют самым жестоким маньяком XX века. По его словам, он начал получать удовольствие от убийств, совершал их спокойно и готов был повторять.

Но в 1996 году Оноприенко поймали в городе Яворов в квартире его сожительницы. Убийца не сопротивлялся. Он спокойно вел себя на допросе, в деталях рассказывал о совершенных преступлениях. Его дело заняло 99 томов.

Оноприенко сначала приговорили к смертной казни, потом приговор изменили

Сначала Оноприенко приговорили к смертной казни, а потом приговор изменили на пожизненное заключение. В житомирской тюрьме серийный убийца провел 17 лет и умер в 54-летнем возрасте.

Исповедь у митрополита УПЦ МП Павла Лебедя ("Паши Мерседеса")

В 2021 году стало известно, что убийца Анатолий Оноприенко приходил покаяться в грехах к бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю (известный в народе как "Паша Мерседес"). Об этом он митрополит сообщил в одном из интервью.

Павел Лебедь заявил, что Оноприенко рассказал ему, что совершил убийство и призвал сдать его полиции. Но священник не стал этого делать, лишь предупредил, что если Анатолий продолжит убивать, его задержат.

Как Оноприенко выглядел перед смертью и где похоронен

Украинский маньяк умер 27 августа 2013 года от сердечной недостаточности в Житомирской тюрьме (№8), где отбывал срок за убийство 52 человек. Анатолий говорил, что высшие силы приказывали ему устроить три серии убийств и ему нужно было загубить еще 360 душ.

Как выглядел Анатолий Оноприенко перед смертью

Незадолго до смерти он дал интервью каналу ICTV, где подчеркнул, что не знает, почему убивал людей и что не хочет просить о помиловании. При этом, за неделю до кончины он неожиданно решил исповедоваться у тюремного священника, хотя скептично относился к религии.

Оноприенко провел в тюрьме около 17 лет

Известно, что серийного убийцу похоронили в засекреченном месте за счет государства. Никто из родственников Оноприенко не обращался в правоохранительные органы с просьбой выдать тело.

"Телеграф" писал ранее о пяти серийных убийцах Советского Союза. Их жертвами становились женщины, мужчины, дети.