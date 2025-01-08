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Вырезал целые семьи и раскаялся "Паше Мерседесу": как выглядел маньяк Оноприенко перед смертью и где похоронен

Автор
Катерина Любимова
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Автор
Анатолий Оноприенко — как выглядел убийца перед смертью и где похоронен
Анатолий Оноприенко — как выглядел убийца перед смертью и где похоронен. Фото Колаж "Телеграфа"

Оноприенко называют одним из самых жестоких маньяков XX века

Серийный убийца Анатолий Оноприенко, который наводил ужас на всю Украину, скончался 12 лет назад в исправительной колонии. Однако запомнился чередой жестоких преступлений, точный мотив которых до сих пор остается без ответа.

"Телеграф" решил выяснить, как Анатолий Оноприенко был задержан полицией, что рассказывал о преступлениях и как выглядел незадолго до смерти. Также мы узнали некоторые детали его похорон.

Что известно о самом жестоком маньяке Украины Анатолии Оноприенко

Убийца Анатолий Оноприенко родился в селе Ласки в Житомирской области в 1959 году. Когда ему было три года у него умерла мама, а отец любил выпивать и поднимать на сына руку, а когда женился во второй раз, то ушел вовсе, оставив его бабушке и тете.

Однако проблем с воспитанием Анатолия становилось все больше, поэтому его решили отдать в детдом. Это событие сильно обидело мальчика, поскольку у него был родной отец и брат. В детском доме Оноприенко часто били старшие, а сверстники смеялись и дразнили. Возможно, этот период повлиял на его будущее и пробудил в нем жестокость к людям.

Когда Анатолий стал старше, то начал сам обижать детей в детдоме и колол их острыми предметами. Со временем он заслужил авторитет и даже завел друзей. Обучение он продолжил в Малинском лесном техникуме, где учился плохо и сильно пьянствовал.

Анатолий Оноприенко
У Анатолия Оноприенко было тяжелое детство

Позже Анатолия забрали в армию, а после службы он поступил в мореходное училище. Жил Оноприенко тогда неплохо, хорошо зарабатывал, был популярен среди девушек и даже объездил весь мир. Но после поездок стал сильно завидовать людям на Западе, которые жили лучше, чем в СССР. Вскоре Оноприенко занялся контрабандой и воровством, а в 1989 году совершил серию первых убийств.

Анатолий Оноприенко
Маньяк Оноприенко убил 52 людей

Вместе с военным Сергеем Рогозиным он начал грабить людей, которые спали ночью на дороге в машинах. Так и начался его преступный и жестокий путь. С июня по август 1989 года Оноприенко убил 9 людей. И почти сразу, из-за страха, что его поймают, выехал в Германию.

Вторая волна убийств началась в 1995 году, когда Анатолий вернулся на родину, в Украине тогда царила безработица и бедность. Оноприенко был без денег, некоторое время жил у брата и решил снова взяться за старое. Он украл у знакомого охотничье ружье и с октября 1995 года по март 1996 года убил 43 человека, в том числе детей, даже 3-месячнего младенца, чтобы тот не остался сиротой.

Анатолий Оноприенко
Оноприенко совершил две серии кровавых преступлений

За свое зверство и хладнокровие Анатолия Оноприенко называют самым жестоким маньяком XX века. По его словам, он начал получать удовольствие от убийств, совершал их спокойно и готов был повторять.

Но в 1996 году Оноприенко поймали в городе Яворов в квартире его сожительницы. Убийца не сопротивлялся. Он спокойно вел себя на допросе, в деталях рассказывал о совершенных преступлениях. Его дело заняло 99 томов.

Анатолий Оноприенко
Оноприенко сначала приговорили к смертной казни, потом приговор изменили

Сначала Оноприенко приговорили к смертной казни, а потом приговор изменили на пожизненное заключение. В житомирской тюрьме серийный убийца провел 17 лет и умер в 54-летнем возрасте.

Исповедь у митрополита УПЦ МП Павла Лебедя ("Паши Мерседеса")

В 2021 году стало известно, что убийца Анатолий Оноприенко приходил покаяться в грехах к бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю (известный в народе как "Паша Мерседес"). Об этом он митрополит сообщил в одном из интервью.

Павел Лебедь заявил, что Оноприенко рассказал ему, что совершил убийство и призвал сдать его полиции. Но священник не стал этого делать, лишь предупредил, что если Анатолий продолжит убивать, его задержат.

Как Оноприенко выглядел перед смертью и где похоронен

Украинский маньяк умер 27 августа 2013 года от сердечной недостаточности в Житомирской тюрьме (№8), где отбывал срок за убийство 52 человек. Анатолий говорил, что высшие силы приказывали ему устроить три серии убийств и ему нужно было загубить еще 360 душ.

Анатолий Оноприенко
Как выглядел Анатолий Оноприенко перед смертью

Незадолго до смерти он дал интервью каналу ICTV, где подчеркнул, что не знает, почему убивал людей и что не хочет просить о помиловании. При этом, за неделю до кончины он неожиданно решил исповедоваться у тюремного священника, хотя скептично относился к религии.

Анатолий Оноприенко
Оноприенко провел в тюрьме около 17 лет

Известно, что серийного убийцу похоронили в засекреченном месте за счет государства. Никто из родственников Оноприенко не обращался в правоохранительные органы с просьбой выдать тело.

"Телеграф" писал ранее о пяти серийных убийцах Советского Союза. Их жертвами становились женщины, мужчины, дети.

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