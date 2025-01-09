Одесса и Николаев под угрозой? Доберется ли российский мазут до портовых городов Украины

Последствия будем ощущать десятилетиями

Масштабный разлив нефтепродуктов в Черном море может угрожать украинскому побережью Черного моря. В частности, мазут может добраться до Одессы и даже Николаева по Днепро-Бугскому лиману.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Мы Украина". Морским течением мазут, попавший в воду в результате аварии танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", может достичь берегов южных портовых городов Украины.

В настоящее время нефтяные пятна уже зафиксированы у берегов Керчи. Спутниковые снимки, сделанные в ночь на 23 декабря, показывают десятки пятен мазута в нескольких километрах от берега.

Загрязнение быстро распространяется на побережье Крыма. Мазут обнаружили на пляже Керчи и вблизи озера Тобечик. Также нефтепродукты достигли пляжей Любимовки и Орловки вблизи Севастополя.

Из-за этой катастрофы в Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации. По имеющимся данным, в результате загрязнения уже погибли десятки морских животных.

Специалисты называют этот разлив нефтепродуктов величайшей экологической катастрофой в истории Черного моря.

По словам Дмитрия Плетенчука, гражданские суда продолжают движение по Керченскому проливу, несмотря на его официальное закрытие Украиной. В то время Россия продолжает перевозить нефть по проливу с помощью перегруженных танкеров. "Украина — цивилизованная страна, поэтому мы не влияем на гражданское судоходство", — подчеркнул спикер ВМС, имея в виду огненное влияние.

Ранее "Телеграф" также писал о том, как выглядит Черное море после разлива российского мазута. Пятна дошли до берегов Керчи.