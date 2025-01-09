Одеса й Миколаїв під загрозою? Чи дістанеться російських мазут портових міст України

Наслідки відчуватимемо десятиліттями

Масштабний розлив нафтопродуктів у Чорному морі може загрожувати українському узбережжю Чорного моря. Зокрема, мазут може дістатись Одеси та навіть Миколаєва по Дніпро-Бузькому лиману.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телеканалу "Ми Україна". Морською течією мазут, що потрапив у воду внаслідок аварії танкерів "Волганафта-212" та "Волганафта-239", може досягти берегів південних портових міст України.

Наразі нафтові плями вже зафіксовано біля берегів Керчі. Супутникові знімки, зроблені в ніч на 23 грудня, показують десятки плям мазуту на відстані кількох кілометрів від берега.

Забруднення швидко поширюється узбережжям Криму. Мазут виявили на пляжі Керчі та поблизу озера Тобечик. Також нафтопродукти досягли пляжів Любимівки та Орлівки поблизу Севастополя.

Через цю катастрофу у Севастополі оголосили режим надзвичайної ситуації. За наявними даними, внаслідок забруднення вже загинули десятки морських тварин.

Фахівці називають цей розлив нафтопродуктів найбільшою екологічною катастрофою в історії Чорного моря.

За словами Дмитра Плетенчука, цивільні судна продовжують рух Керченською протокою, попри її офіційне закриття Україною. У той час Росія продовжує перевозити нафту протокою за допомогою перевантажених танкерів. "Україна — цивілізована країна, тому ми не впливаємо на цивільне судноплавство", — наголосив речник ВМС, маючи на увазі вогневий вплив.

Раніше "Телеграф" також писав про те, як виглядає Чорне море після розливу російського мазуту. Плями дійшли до берегів Керчі.