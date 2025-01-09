В Украину несется похолодание. В некоторых областях ожидаются серьезные минусы

Минусовые показатели будут преимущественно ночью

С 13 января в Украине ожидается существенное понижение температуры. Холоднее всего будет в Карпатском регионе, где столбики термометров опустятся до -7 градусов. На остальной территории температура будет держаться около нуля, а на западе страны прогнозируют незначительные минусовые показатели.

Согласно погодным картам Ventuski, еще холоднее станет ночью 14 января. В Карпатах похолодает до -12 градусов. Значительное понижение температуры коснется также Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областей, где ожидается до -7 градусов.

Днем 14 января температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, иногда с небольшими минусовыми значениями. Ночные часы снова принесут похолодание: в Карпатах до -6 градусов, а восточные регионы Украины ощутят морозы от -3 до -5 градусов.

15 января дневная температура по всей стране будет держаться около нулевой отметки. Тем не менее, уже 16 января холод усилится на северных и юго-восточных территориях, где прогнозируют до -6 градусов. Карпатский регион будет оставаться в зоне низких температур.

Также ранее "Телеграф" писал, что синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни. В Украине будут почти весенние температуры.