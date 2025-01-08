Погода в Украине не перестает удивлять: чего ждать 8 января

Синоптик предупреждает о туманах и осадках в некоторых регионах

В среду, 8 января, в Украине будет наблюдаться аномально теплая погода. На большинстве территорий температура воздуха поднимется до +14 градусов, а осадки ожидаются только в отдельных регионах.

Местами возможен туман. Об этом сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич.

Синоптические условия в ближайшие дни будут развиваться таким образом, что на территорию нашей страны начнёт активно поступать тёплый и влажный воздух средиземноморского происхождения. В связи с этим, температурный фон существенно повысится, не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах.

При этом в среду, 8 января, ночью в западной части, днём также в северных, центральных и северо-восточных областях пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Местами в Украине туман. Ветер южный с переходом на западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днём +3…+8 °С, в центральных и южных регионах +9…+14 °С.

Юго-западный ветер будет достаточно сильным и порывистым в течение всего дня. Теплая погода продержится в Украине до 10 января. С 11 января синоптики прогнозируют похолодание – ночью температура снизится до минусовых значений, а днем будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Погода в Киеве

В столице 8 января температура воздуха ночью составит +2…+4 градуса, днем повысится до +5…+7 градусов. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем ​​местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Напомним, народный синоптик из Волыни Владимир Деркач расскал чего от погоды ждать в январе и феврале украинцам. По его словам, январь будет удивлять разнообразием и температурными качелями. При этом резкие переходы от "плюса" к "минусу" будут наблюдаться довольно часто.

Последний же месяц зимы будет достаточно влажным, а третья декада февраля не принесет долгожданного и резкого повышения температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в пяти крупных городах Украины. Речь идет о Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.