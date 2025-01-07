Погода резко изменится: чего ждать украинцам 8 января

Синоптик предупреждает об осадках в разных регионах страны

В ближайшие дни в Украине значительно потеплеет. На большинстве территорий температура воздуха поднимется до +14 градусов, а осадки ожидаются только в отдельных регионах.

Юго-западный ветер принесет значительное повышение температуры, которое продлится до конца недели. Об этом сообщила известная синоптика Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале.

8 января на территории Украины ожидается существенное потепление. В западных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +9…+11 градусов. Центральные регионы ощутят потепление до +7…+12 градусов. Теплее всего будет на юге страны, где столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов.

Синоптики не предупреждает об осадках в разных регионах страны. Ночью пройдут дожди в западных областях, возле Карпат возможен мокрый снег. В течение дня в среду осадки ожидаются только в Карпатском регионе. Вечером 8 января дождь с мокрым снегом прогнозируется на западе и севере Украины.

Юго-западный ветер будет достаточно сильным и порывистым в течение всего дня. Теплая погода продержится в Украине до 10 января. С 11 января синоптики прогнозируют похолодание – ночью температура снизится до минусовых значений, а днем будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Погода в Киеве

В столице 8 января температура воздуха ночью составит +2…+4 градуса, днем повысится до +5…+7 градусов. В течение дня осадки не ожидаются, однако вечером пройдет дождь. Ветер юго-западный, умеренной силы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в пяти крупных городах Украины. Речь идет о Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.