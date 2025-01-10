Суд назначил военному реальный срок из-за СОЧ, несмотря на амнистию

Несмотря на амнистию, приговор суда довольно серьезный

Военнослужащий получил два года заключения за самовольное оставление части, несмотря на возможность амнистии до 1 марта 2025 года. Об этом свидетельствует приговор Березнеговатского районного суда Николаевской области от 8 января.

Согласно материалам дела, старший солдат в сентябре 2022 года самовольно покинул расположение подразделения в Баштанском районе Николаевской области. За два месяца, 21 ноября 2022 года, он добровольно явился в военкомат.

В июле 2023 года военный вернулся в службу, но вскоре был уволен из-за необходимости ухода за больным отцом. В настоящее время мужчина работает электромонтером и имеет бронь от мобилизации.

Суд учел смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, отсутствие судимостей, наличие малолетнего ребенка и статус участника боевых действий. Однако судья отклонил прошение прокурора и обвиняемого об условном сроке. Мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения и назначили ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Напомним, что Зеленский заявил об уменьшении случаев СОЧ. Столько случаев СОЧ в этом году произошло потому, что военные устали от продолжительной войны.