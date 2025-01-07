Уволенный ранее вице-премьер Кубраков получил новую должность в Минобороны

Чиновник прошел в Верховную Раду в 2019 году по спискам партии "Слуга народа"

Уволенный с должности вице-премьера Александр Кубраков получил место в Минобороны Украины. Как стало известно, его назначил своим советником Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Работать Кубраков будет на общественных началах. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.

"Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" является важным и поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины", — говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Рустем Умеров также добавил, что Кубраков имеет богатый государственный и практический опыт, который будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов, а также укреплению нашей обороноспособности.

Что известно об Александре Кубракове

Александр Кубраков родился 20 августа 1982 года в Днепропетровской области.

В 2004 году окончил Киевский экономический университет им. Вадима Гетьмана и получил специальность — маркетолог. Также прошел краткосрочную программу в Harvard Kennedy School.

Карьеру начал строить еще будучи студентом. Александр Кубраков женат. С супругой Ириной они воспитывают двух сыновей: Александра и Марка.

Политическая карьера

С 2016 по 2019 год был заместителем директора и директором ООО "Город для людей". Работал советником по IT-сфере мэра Киева Виталия Кличко.

В 2019 году Кубраков прошел в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа". В парламенте вошел в Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В парламенте Кубраков работал не долго и уже в ноябре 2019 года был назначен Председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

В мае 2021 года стал Министром инфраструктуры Украины. А с 1 декабря 2022 года дополнительно к должности министра инфраструктуры, назначен Вице-премьер-министром Украины по вопросам восстановления.

9 мая 2024 года Верховная Рада Украины уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры. "За" проголосовали 272 народных депутата.

Сам Кубраков, комментируя зарегистрированное постановление, заявил, что в правительстве и во фракции с ним не обсуждали решение о его отставке. Официально причины отставки Кубракова озвучены не были. Но, ранее на заседании фракции "Слуга народа" увольнение вице-премьера обосновали возможным разделом Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что многие переложили ответственность за разрушение Трипольской ТЭС именно на Кубракова. Это вызвало вопрос о рациональном использовании выделенных правительством 10 млрд грн в защиту энергетических объектов, однако Кубраков отказался отчитаться перед парламентом после уничтожения ТЭС.