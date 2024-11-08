Женщину за продажу интимных фото осудили в Одессе: полиция делала несколько закупок, в сети уже смеются

Стоимость контента стартовала от 100 грн.

В Одессе осудили женщину, продававшую через телеграмм-канал свои интимные видео. Деньги она получала на банковские карты.

Об этом говорится в приговоре Суворовского районного суда Одессы. Отмечается, что полиция провела специальную операцию по ее задержанию.

По данным следствия, еще в июне 2024 года женщина начала снимать и продавать интимные фото, в том числе содержавшие и половые органы. Стоимость контента стартовала от 100–150 грн.

Чтобы задержать фигурантку, как отмечают местные паблики, полиция сделала несколько закупок. Получив доказательства, правоохранители задержали женщину за нарушение нравственных норм, правил поведения, сложившихся в обществе на основе духовных и культурных ценностей, вопреки Закону Украины "О защите общественной морали".

Суд вынес приговор ей по ч.2, 3 ст. 301 УК о распространении видеопродукции порнографического содержания. Во время процесса женщина признала свою вину. Ее приговорили к 4 годам заключения, но затем суд вынес 1 год отбывания испытательного срока.

По которому женщина должна периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

В то же время в сети украинцы смеются над этим, особое внимание уделяя работе полиции, которая несколько раз покупала фото у женщины.

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