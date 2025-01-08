С оплачиваемым отпуском и хорошей зарплатой: в Киеве ищут пенсионеров на интересную работу

Некоторые работодатели с радостью готовы взять к себе в команду пенсионера

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. И это касается не только молодых специалистов, но и людей на пенсии.

К примеру, на профильном сайте по поиску работы предлагается работа для пенсионеров в Киеве с зарплатой в 15-21 тысячу гривен. Сотрудника ищут в зоомагазин.

В столице сеть зоомагазинов "Лап-Усик" приглашает на работу продавца-консультанта в дружный сплоченный коллектив. Работодатель отмечает, что основное условие — это любовь к животным и умение найти индивидуальный подход к покупателям.

Кандидатам на должность продавца-консультанта обещают:

стабильную заработную плату от 15 000-21000 гривен в месяц и выше

оплачиваемую стажировку на время обучения

оплата труда с первого рабочего дня

квалифицированное обучение специалистами и возможность влиять на свой доход = ставка + % от продаж

комфортное рабочее место

официальное трудоустройство

предоставление оплачиваемого отпуска

скидки в магазинах сети

тренинги за счёт компании.

График работы: 5 дней рабочих и 2 выходных в неделю.

В обязанности соискателя будет входить:

консультирование клиентов

поддержание порядка в торговом зале

нацеленность на достижение результатов

желание повышать свой профессиональный уровень.

При этом сотрудник компании должен быть коммуникабельным, доброжелательным, ответственным и жизнерадостным. На сайте указано, что работодатели готовы рассмотреть кандидата даже без опыта работы.

Напомним, в Киеве предлагают работу охраннику на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 тысяч гривен. Ищут кандидата даже без опыта работы, но в хорошей физической форме и желательно с навыками рукопашного боя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальным кандидатам готовы предоставить бонусы, неплохую зарплату, а также бесплатное проживание.