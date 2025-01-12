В Киеве и областях объявлена тревога: что известно (карта)

Всех просят находиться в укрытиях

Днем 12 января в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе и в столице. Это связано с угрозой применения россиянами баллистики с северо-восточного направления.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы. В связи с угрозой, всех просят оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

"Активность наземных пусковых установок Брянской области. Если в Вашей области тревога, пройдите в укрытие!", — пишет один из каналов.

В Воздушных силах подтвердили информацию об угрозе. Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 12 января россияне совершили атаку по Украине. Они запускали бесплотные летательные аппараты. Часть из них удалось сбить. Во время воздушной тревоги взрывы прозвучали сразу в нескольких областях.

Также напомним, что в Кривом Роге 9 января прогремели по меньшей мере три взрыва. Воздушные Силы ВСУ предварительно сообщали о ракетной угрозе и приближении скоростных целей к городу. Позже стало известно, что ПВО сбила три крылатых ракеты "Искандер-К".