Поляк пытался выкрасть из Украины лемуров: предлагал немалую взятку пограничникам (фото)

О произошедшем сообщили полиции

Гражданин Польши хотел незаконно вывезти из Украины лемуров. За них он предлагал немалую взятку пограничникам.

Об этом сообщает пресс-служба Западного управления Госпогранслужбы. По её данным, инцидент произошел на пункте пропуска "Грушев". Там во время проверки микроавтобуса "Мерседес" гражданина Польши, который собирался выехать на нем из Украины, пограничники обнаружили нескольких лемуров, а также экзотических птиц.

В ходе проверки груза выяснилось, что у водителя не было никаких документов для транспортировки животных. Более того за животных водитель предложил пограничнику взятку в размере 1900 долларов США и 100 евро.

"Военнослужащий предупредил лицо об уголовной ответственности за такое предложение и отказался от неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

В итоге, офицеры пограничного отряда направили в Национальную Полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.369 УКУ "Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". По этой статье мужчине может грозить до 4 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на Парковом мосту заметили мужчину, который выгуливал собаку-леопарда и енота. Животные привлекли очень много внимания.