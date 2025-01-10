В Киеве кота VIP-породы продают за 100 тысяч гривен (фото)
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Родители котика привезены из Испании
В Киеве продают породистого кота почти за 3 тысячи долларов. Раньше мы уже рассказывали о собаке, которая стоит три тысячи евро.
Об этом стало известно из объявления на популярной украинской онлайн-платформе. Котенок называют Спиритом.
Там указано, что это совет Мэйн-кун. Стоит такое животное 2500 тыс. долларов (105 714,60 грн).
"Малыш очень быстрый в играх, но в то же время любвеобильный, он станет настоящим украшением вашей семьи и дома. Котик с полным пакетом документов", — говорится в описании к объявлению.
Там заверили, что родители котика привезены из Испании. Владельцы убеждены, что таких котят практически нет в Украине.
Мэйн-кун — что известно
Мэйн-куны — одна из старейших природных пород Северной Америки, уходящая из штата Мэйн. Эти величественные кошки известны своими выражающими размерами и дружеским характером.
Облик:
Взрослые самцы могут весить до 12 кг. Длинный, мягкий мех с водоотталкивающим эффектом. Характерны кисти на ушах как в рисе. Длинный пушистый хвост. Разнообразные расцветки, кроме колорпойнта.
Они кроткие и терпеливы. Отлично ладят с детьми и другими животными. Очень умные и сообразительные. Игривые даже во взрослом возрасте. Не навязчивые, но любящие компанию людей
По размерам могут конкурировать с маленькими собаками. Имеют особый "трель" в голосе вместо обычного мяуканья. Очень любят воду, в отличие от недостатков кошек. Полностью созревают только к 3-5 годам
Мейн-куны стали популярными домашними питомцами благодаря своей уникальной внешности и великолепному характеру, сочетая в себе величество дикой кошки с нежностью домашнего питомца.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают собаку с необычной окраской по цене машины.