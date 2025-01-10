В Киеве кота VIP-породы продают за 100 тысяч гривен (фото)

Родители котика привезены из Испании

В Киеве продают породистого кота почти за 3 тысячи долларов. Раньше мы уже рассказывали о собаке, которая стоит три тысячи евро.

Об этом стало известно из объявления на популярной украинской онлайн-платформе. Котенок называют Спиритом.

Там указано, что это совет Мэйн-кун. Стоит такое животное 2500 тыс. долларов (105 714,60 грн).

"Малыш очень быстрый в играх, но в то же время любвеобильный, он станет настоящим украшением вашей семьи и дома. Котик с полным пакетом документов", — говорится в описании к объявлению.

Там заверили, что родители котика привезены из Испании. Владельцы убеждены, что таких котят практически нет в Украине.

Мэйн-кун — что известно

Мэйн-куны — одна из старейших природных пород Северной Америки, уходящая из штата Мэйн. Эти величественные кошки известны своими выражающими размерами и дружеским характером.

Облик:

Взрослые самцы могут весить до 12 кг. Длинный, мягкий мех с водоотталкивающим эффектом. Характерны кисти на ушах как в рисе. Длинный пушистый хвост. Разнообразные расцветки, кроме колорпойнта.

Они кроткие и терпеливы. Отлично ладят с детьми и другими животными. Очень умные и сообразительные. Игривые даже во взрослом возрасте. Не навязчивые, но любящие компанию людей

По размерам могут конкурировать с маленькими собаками. Имеют особый "трель" в голосе вместо обычного мяуканья. Очень любят воду, в отличие от недостатков кошек. Полностью созревают только к 3-5 годам

Мейн-куны стали популярными домашними питомцами благодаря своей уникальной внешности и великолепному характеру, сочетая в себе величество дикой кошки с нежностью домашнего питомца.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают собаку с необычной окраской по цене машины.