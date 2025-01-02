У Шуфрича, который в СИЗО, умер отец. Они не увиделись перед смертью

По каким-то причинам видеоконференция 1 января не состоялась

В четверг, 2 января, у скандального народного депутата Нестора Шуфрича, который находится в СИЗО, умер отец.

Парламентарий не смог увидеть его перед смертью. Об этом Шуфрич написал в Facebook.

"Сегодня нашу семью постигло страшное горе. Умер папа. Шуфрич Иван Юлиевич.

Вчера, 1 января, в 14:00 у меня была заявлена видеоконференция с папой. Но её не обеспечили. Никому не прощу", – говорится в сообщении.

В публикации Шуфрич также попросил прощения за то, что не проводил с отцом достаточно времени.

"Прости, что в этот день, в эти годы я не был рядом. Прости за твои страдания из-за меня", – написал он.

Напомним, в сентябре 2023 года Шуфричу объявили подозрение. По материалам дела, его завербовала ФСБ РФ. Он выполнял задание одного из бывших заместителей секретаря СНБО, который в 2014 году уехал в Москву.

А уже 5 сентября текущего года экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале, что в СИЗО якобы умер Шуфрич. Однако позже он написал, что эта информация не подтвердилась.

В конце декабря появилась информация, что народного депутата Нестора Шуфрича, который сейчас находится в СИЗО, якобы обязали выполнять свои депутатские полномочия с посещением заседаний Верховной Рады. Не совсем ясно, как он может выполнять обязанности нардепа, находясь в изоляторе. Алексей Гончаренко предположил, что Шуфрича могли бы возить на заседания Рады, после чего возвращать обратно.