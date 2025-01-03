Во Львове провели в последний путь выдающегося профессора, умершего в канун Нового года

Мужчине было 66 лет

В пятницу, 3 января, во Львовской области простились с профессором Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Игорем Держком. Мужчина скончался в канун Нового года 31 декабря.

Об этом сообщает глава Львовской области Максим Козицкий. Прощание состоялось в Храме Пресвятой Троицы по улице Тершаковцев во Львове.

"31 декабря наша область и наше государство потеряли выдающегося Человека. Ученый, политик, общественный деятель, лидер. Где бы ни был, он всегда верил в силу развития, образования, культуры и спорта", — подчеркнул Козицкий.

На опубликованных кардах видно, что попрощаться с ученым пришли многие. Весь храм был заполнен знакомыми, родными, коллегами и студентами в скорби.

"Искренне сочувствую жене Игоря Зеновьевича Ольге Швед и всей семье. Пожалуйста, знайте, что ваше горе разделяют сотни людей, для которых Игорь Зенович был учителем, наставником, другом и мотиватором. Светлая память светлому человеку", — добавил глава области.

Что известно об Игоре Держко

Он являлся председателем профсоюзной организации работников ЛНМУ имени Даниила Галицкого. С 2001 года занимал должность заведующего кафедрой философии и экономики Львовского медуниверситета.

Был заместителем председателя Львовской облгосадминистрации с 1997 до 2002 года. В 2002 году стал первым заместителем председателя Львовского областного совета.

Игорь Держко был членом Народного Руха Украины с 1989 года по февраль 2005, исполнял обязанности заместителя председателя и члена руководства Львовского областного комитета НРУ. Также был председателем Отделения Национального олимпийского комитета Украины во Львовской области с 22 октября 1999 года по 17 июня 2005 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в канун Нового года скончался 39-й президент США Джимми Картер.