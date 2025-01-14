Все зависит от стадии: с какими болезнями сердца не мобилизуют
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Отсрочку можно получить после инсульта
При общей мобилизации в Украине отдельные категории граждан могут быть освобождены от призыва из-за состояния здоровья. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, которые дают право на отсрочку или освобождение от военной службы.
Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, причиной для освобождения или отсрочки от мобилизации могут стать тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди них:
- сердечная недостаточность II-Б или III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
- сердечная недостаточность II-Б или III стадии при ишемической болезни сердца;
- гипертоническое заболевание III стадии.
Мужчины, перенесшие инфаркт или инсульт, также имеют право на отсрочку. Кроме того, освобождение от призыва предусмотрено для лиц с серьезными заболеваниями артерий, вен или лимфатических узлов, если эти болезни приводят к серьезным нарушениям кровообращения.
Напоминаем, что не подлежат мобилизации мужчины с некоторыми болезнями нервной системы. Диагнозы, которые могут стать основанием для признания мужчины непригодным к службе:
- воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвонковый абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций;
- прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.
Также в список входят быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.
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