Кота с редкой окраской по цене авто продают в Черновцах (фото, видео)

Бенгальские кошки похожи на миниатюрных леопардов

Элитные и породистые коты могут стоить сотни тысяч гривен. Бенгальский котенок с редкой окраской "красное золото" в Черновцах предлагают приобрести за 200 тысяч гривен, что эквивалентно стоимости некоторых автомобилей.

В объявлении указано, что эти котята предлагаются как домашние питомцы или для разведения. Сейчас они проходят фазу фаззинга, когда мех еще не приобрел окончательный вид, однако во взрослом возрасте будет редкая окраска. В качестве примера показывают предварительный выводок.

Родители дорогих котят также имеют специфическую окраску.

Бенгальские коты – очень интересная порода, которая выглядит как миниатюрные леопарды благодаря своей яркой пятнистой или мраморной шубе. Их шерсть короткая, блестящая, очень мягкая на ощупь. Бенгальские коты имеют уникальный "глиттер" – особый блеск шерсти.

Красное золото – это один из самых ценных и редких вариантов окраски шерсти бенгальских кошек. Этот окрас имеет оттенки, напоминающие роскошное золото с красным или медным отливом.

Котенок бенгальской кошки Медный цвет шерсти

Такие кошки очень социальные, любят воду и активные игры. Бенгалы очень "умны" и легко учатся. Их можно приучить гулять на поводке и делать трюки. Для того чтобы животное хорошо себя чувствовало и сохранило красоту шерсти нужно специальное питание.

Ранее "Телеграф" рассказывал о британском короткошерстном шиншилловом коте из Киева. Его стоимость также может достигать 200 тысяч гривен.