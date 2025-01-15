Вторая волна украинизации: что не так с возрождением культуры после сталинизма

Этот период заложил основы для формирования нового поколения украинцев и будущей независимости Украины

Вторая волна "большой" украинизации, которая началась в конце 1950-х годов, стала важным этапом развития украинской культуры и идентичности. Этот период характеризовался новыми подходами к национальной политике в СССР и активизацией культурной жизни в Украине.

Первая волна украинизации в 1920-е годы была инициирована с целью создания положительного имиджа советской Украины. Однако вторая волна имела свои особенности: новые "спонсоры" в Москве и Киеве поддерживали культурные инициативы, отражающие изменения в обществе и политике. Важным фактором стала десталинизация, начавшаяся после смерти Сталина в 1953 году, способствовавшая большей свободе выражения национальной идентичности.

Культурные изменения

С 1953 года украинский язык снова начал звучать с высоких трибун. Назначение этнических украинцев на ключевые должности в Компартии стало знаковым шагом, чего не наблюдалось даже в 1920-х. В это время началась реабилитация репрессированных деятелей культуры, что способствовало обновлению украинской литературы и искусства. В частности, в 1961 году была основана премия имени Шевченко, получившая статус Государственной премии УССР в 1969 году.

Возрождение литературы

Основание Союза писателей РСФСР в 1959 году под руководством Олеся Гончара стало знаковым моментом. Гончар, чье творческое наследие резонировал с идеями национал-коммунизма, способствовал развитию украинской литературы. Важными событиями стали публикации произведений ранее репрессированных авторов и появление Клуба творческой молодежи, который стал платформой для новых идей и творчества.

Общественные изменения

Во второй половине 1960-х годов в Украине начали появляться украинские рок-группы, что свидетельствовало о росте культурного самосознания молодежи. Это явление отражало не только музыкальный бум, но и всеобщий подъем национального сознания среди молодежи. Однако параллельно с этими положительными изменениями происходили процессы деукраинизации, проявлявшиеся через систему образования и медиа.

Вызовы и противодействие

Хотя вторая волна украинизации принесла много положительных изменений, нельзя забывать о репрессиях и ограничениях свободы слова. Многие представители интеллигенции подверглись преследованиям за свои взгляды, а украинизация часто носила формальный характер. К примеру, хотя украинизация способствовала росту украинского населения в городах, одновременно происходили репрессии против тех, кто выступал за настоящую национальную автономию. Это свидетельствует о том, что, несмотря на определенную либерализацию политики, реальные изменения в обществе были ограничены.

Вторая волна "большой" украинизации, начало которой совпало с хрущевской "оттепелью", заложила основы для формирования нового поколения украинцев. Они воспринимали бы Украину не только как территорию, но и как важную часть своей идентичности. Этот опыт стал важным фактором в процессах, приведших к обретению независимости Украины в 1991 году. Так или иначе этот период оставил значительный след в культурной и политической жизни Украины, открывая новые горизонты для развития национального сознания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как советские власти уничтожали украинскую интеллигенцию в 1934 году и при чем здесь Киров. Этот период стал символическим примером "работы" тоталитарной системы, где любое инакомыслие могло быть квалифицированным как "антисоветская деятельность".