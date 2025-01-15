Будет опасный прецедент. Военный эксперт назвал три долгосрочных последствия войны в Украине

Китай поверит, что может эффективно использовать ядерный шантаж

В зависимости от того, как закончится война в Украине, долгосрочные последствия этого вооруженного конфликта для европейской безопасности и мирового порядка также будут разными. В случае негативного для Киева сценария и проигрыша Украины, одним из них будет потеря доверия к Североатлантическому альянсу, однако другие два последствия будут значительно опаснее.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный американский эксперт по международной политике и военным вопросам, аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский. Он объяснил, что может стать очень опасным прецедентом.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Принудить Путина к переговорам могут 5 шагов Запада, интервью с Яном Бжезинским".

Если Россия одержит победу, это, вероятно, станет толчком к дальнейшей агрессии против Альянса и полностью подорвет доверие к НАТО, назвал два опасных последствия политолог.

— Это установит прецеденты, которые будут иметь глобальные последствия, демонстрируя, что страны могут незаконно добиваться своих амбиций силой. Это будет сигнализировать, что политическая воля и решимость трансатлантического сообщества и демократических стран бороться за свои интересы и ценности иссякли. Это установит чрезвычайно опасные прецеденты, в частности, по использованию ядерного шантажа, — говорит американский эксперт о третьем результате.

По его мнению, это может привести к тому, что Китай уверует, что может эффективно использовать ядерный шантаж для своей агрессии. Иран может активизировать свои ядерные программы, а другие страны могут захотеть получить ядерное оружие.

— Следовательно, результат этой войны имеет огромное значение как для Европы, так и для всего мира, — подытожил Ян Бжезинский.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Путин воспринимает уступки как слабость.