Проверьте свои кладовки. "Тамагочи" 90-х годов сейчас можно продать за внушительную сумму (фото)

В 90-х годах игра стала настоящим хитом среди детей

В Украине чего только можно не встретить на сайтах продаж. Раньше мы писали о том, что под Житомиром продается исторический дворец. Сегодня расскажем о самой популярной игрушке 90-х годов "Тамагочи", ее продают по достаточно большой цене.

Об этом стало известно из объявления, появившегося на сайте купли-продажи. Там предлагают подержанную вещь.

Цена такого удовольствия – 4 800 грн. Продают его из-за того, что владельцам он не нужен.

"Тамагочи детей с 90 лет. Имеет 3 зверька: цыпленок, дракон, щенок. Лежал в коробке, продаю по ненужности", — говорится в сообщении.

Поэтому, если у вас есть такая вещь у себя дома, то ее можно продать.

История "Тамагочи"

"Тамагочи" – это портативная электронная игра-брелок в виде виртуального питомца, появившегося в 1996 году в Японии. В 90-е годы тамагочи стал настоящим хитом среди детей на постсоветском пространстве. За первый год было продано более 40 миллионов устройств по всему миру. Некоторые школы запрещали приносить тамагочи из-за того, что дети отвлекались на уроках. Существовали разные версии и модификации игры. В 2017 году компания Bandai выпустила обновленную версию тамагочи.

Ранее "Телеграф" писал, что за котят редкой породы в Украине просят 150 тысяч гривен.