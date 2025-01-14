О его могиле ничего не известно: где похоронили нардепа Дмитрия Тимчука и как он погиб

Нардепа похоронили на Центральном кладбище в Бердичеве

Дмитрий Тимчук был политическим журналистом, военным, но больше всего отметился как координатор группы "Информационное сопротивление". Он активно освещал аннексию Россией Крыма и вооруженную агрессию в Донбассе. Мужчина погиб в 2019 году от огнестрельного ранения головы. Недавно мы рассказывали, как выглядит могила известного телеведущего 2000-х Игоря Пелыха.

Какой была деятельность Дмитрия Тимчука, и где его похоронили — расскажет "Телеграф".

Дмитрий Тимчук — биография

Тимчук родился в Чите в России в 1972 году. В детстве он часто был в Германии, поскольку отец проходил там военную службу. Впоследствии семья перебралась в Бердичев. Там Дмитрий учился в политехническом колледже. В 1995 году Тимчук стал учиться на факультете военной журналистики во львовском училище.

В течение 2 лет мужчина служил в войсках противовоздушной обороны. Позже получил работу в пресс-службе Национальной гвардии Украины. Некоторое время работал в разных подразделениях Министерства обороны. Во время службы побывал в горячих точках в Ираке, Ливане и Косово. Там он посещал украинские контингенты миротворческих сил ООН.

Дмитрий Тимчук был военным журналистом, фото УНИАН

Тимчук был главным редактором онлайн-издания "Флот-2017" и руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований".

В 2014 году Тимчук начал координировать группу "Информационное сопротивление". В сообществе подробно информировали об аннексии Россией Крыма и ходе ее вооруженной агрессии на Донбассе. Это помогало опровергать русские фейки и бороться с враждебной пропагандой. Паблик был достаточно популярен в Украине.

Дмитрий Тимчук боролся с российской пропагандой

Затем Тимчук стал народным депутатом от партии "Народный фронт". Параллельно он координировал военный совет этой политической силы. Также входил в комитет ВРУ по национальной безопасности и обороне. В парламенте народный избранник работал над законами, которые касались национальной безопасности и обороны страны. Имея звание подполковника ВСУ, в 2017 году Тимчук вышел в запас.

Тимчук работал над усилением нацбезопасности страны, фото из сети

Захоронение Дмитрия Тимчука

В 2019 году Тимчука обнаружили мертвым в его квартире с огнестрельным ранением головы. Жена позвонила на скорую, и сообщила, что Дмитрий чистил оружие и случайно выстрелил в себя. Ему было 46 лет.

Версии по смерти Тимчука были разные. Одни говорили, что мужчина случайно застрелил себя во время чистки оружия. В то время как другие не верили в такое предположение, ведь Тимчук хорошо умел обращаться с оружием. Потому, по мнению некоторых экспертов, выстрел в голову не мог быть случайным.

Дмитрий Тимчук погиб от ранения в голову, фото из сети

Интересно, что в день смерти Тимчука Международная следственная группа отчитывалась о расследовании крушения рейса МН17. Речь идет о сбитии россиянами Boeing 777 возле Донецка, в результате которого погибли почти 300 человек. Тимчук собирал доказательства по этому делу. По факту смерти нардепа полиция открыла уголовное производство, квалифицированное как умышленное убийство.

На прощание с военным пришли около 150 человек. Среди них — родные, близкие и известные политики, в том числе Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Антон Геращенко. Проводили нардепа в последний путь в Доме офицеров в Киеве.

Попрощаться с Тимчуком приходил Антон Геращенко, фото "ТСН"

На похоронах Тимчука был Арсений Яценюк, фото "ТСН"

На похоронах были Александр Турчинов и Арсен Аваков, фото "ТСН"

Похоронили Дмитрия Тимчука в его родном Бердичеве на Центральном городском кладбище. В течение 6 лет в сети нет информации о могиле военного, и есть ли там памятник. Вероятно, семья Тимчука не хочет, чтобы покойного тревожили.

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