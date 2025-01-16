Любовь, революция и 10 лет лагерей: тайны жизни Галины Кузьменко, боевой подруги Нестора Махно

Она могла стать обычной деревенской учительницей, но судьба распорядилась иначе

В водовороте украинской революции начала XX века фигура Галины Кузьменко занимает особое место. Жена легендарного Нестора Махно, она прошла путь от скромной учительницы до бесстрашной революционерки, которую сами махновцы называли "матушкой" и относились к ней с особым уважением и страхом.

Их история началась в Гуляйполе, где Галина (по паспорту Агафья) работала учительницей 4-х классов в земской школе. В 1918 году судьба свела ее с Нестором Махном – лидером повстанческого движения. Они были удивительно разными: она — высокая, красивая, интеллигентная, носила пенсне; он — невысокий, невзрачный, грубоватый. Однако это не помешало им объединить свои судьбы браком.

Боевая подруга атамана

Галина быстро доказала, что может быть не только женой, но настоящей боевой подругой. Наравне с мужчинами она ходила в атаку, стреляла из пулемета и владела саблей. Особенно показателен случай после того, как красноармейцы расстреляли ее отца. По свидетельствам очевидцев, Галина, узнав об предательнице-соседке, выдавшей ее отца, собственноручно наказала ее саблей. Именно после этого случая махновцы начали уважительно называть ее "матушкой".

Политическая деятельность

Осенью 1919 года Галина возглавила Союз учителей махновской республики. В этой должности она активно продвигала украинизацию всего делопроизводства повстанческого государства. Как отмечал соратник Махно Виктор Белаш, Галина была "неутомимой защитницей женщин" и убежденной поклонницей украинской самостоятельности.

Эмиграция и испытание

Летом 1921 года супруги навсегда покинули Украину. Сначала бежали в Румынию, затем в Польшу. Этот период был особенно сложным – Нестор получил тяжелое пулевое ранение, и врачи не давали никаких шансов на выживание. Однако благодаря заботе Галины он выжил. В то же время у супругов родилась единственная дочь Елена.

Испытания продолжились в сентябре 1923 года, когда польские власти арестовали супругов по обвинению в подготовке восстания в Галиции. Впрочем, за неимением доказательств суд вынес оправдательный приговор.

Парижский период

В 1924 году семья переехала в Германию, а затем поселилась во Франции, в тесной однокомнатной квартире парижского пригорода Венсенна. Отношения между супругами ухудшились, и в 1927 году они расстались. Однако Галина продолжала поддерживать бывшего супруга, особенно когда стал прогрессировать его туберкулез. Нестор Махно скончался 6 июля 1934 года в возрасте всего 45 лет.

Возвращение и заключение

После смерти мужа Галина пыталась вести свой бизнес в Париже, открыв продуктовый магазин. Когда дело потерпело неудачу, она работала уборщицей, прачкой, кухаркой и даже в сапожной мастерской. Во время германской оккупации Франции она с дочерью переехала в Берлин.

После войны, имея возможность уйти в западную зону оккупации, Галина решила остаться в восточном Берлине в надежде вернуться в Украину. Ее мечта сбылась, но не так, как она надеялась — в Киеве ее арестовали и приговорили к 10 годам заключения за участие в махновском движении и антисоветскую деятельность в эмиграции. Ее дочь Елену на пять лет сослали в казахстанский Джамбул.

Последние годы

Освободившись после хрущевской амнистии в 1954 году, Галина воссоединилась с дочерью в Джамбуле. Когда-то красивая и статная женщина превратилась в изогнутую старуху. До выхода на пенсию она работала на хлопковом комбинате.

Умерла Галина Кузьменко в 1978 году в Джамбуле. Но перед смертью ей все же удалось осуществить заветную мечту — последний раз посетить родное Гуляйполе, где она произвела незабываемое впечатление на бывших односельчан.

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