В России заявили, что об окончании войны будут говорить только с одной страной. И это не Украина

В России считают, что с другими не о чем говорить

Россия готова обсуждать вопросы войны в Украине исключительно с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В своем заявлении он категорически исключил возможность диалога с другими западными партнерами. Высокопоставленный чиновник РФ отметил нежелание вести переговоры с представителями Великобритании и Европейского Союза. Его слова цитируют росСМИ.

Кремль рассматривает США как единственного весомого собеседника по вопросам, касающимся российско-украинской войны. "Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада", — говорится в сообщении. Что касается того, должна ли принимать участие в переговорах Украина, чиновник ничего не сказал.

Патрушев также сделал провокационное заявление по поводу будущего украинского государства. По его мнению, к 2025 году Украина может исчезнуть как независимая страна.

Ранее сообщалось, что переговоры могут пройти в одной из стран Европы. Это может произойти, если Путин и Трамп договорятся о встрече.

Также "Телеграф" писал о 4 ключевых пунктах возможного соглашения о мире в Украине. В ней речь не будет о территории.