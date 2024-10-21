Как выглядел первый киевский супермаркет и чем он удивлял покупателей (фото)

Увлекательное путешествие в прошлое

В феврале 1976 года на Оболони был открыт первый "прототип" современных супермаркетов — "Универсам". Его здание выглядело необычно, а сама концепция была позаимствована у западных магазинов.

В универсаме было все — пластиковые корзины, длинные ряды стеллажей, и множество полок, уставленных березовым соком, консервами и зеленым горошком. Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю появления первой "буржуазной" торговой точки в Киеве.

"Универсам" на Оболони имел площадь 6 000 метров квадратных и был построен архитектором Будиловским.

На первом этаже располагались продуктовый и ликеро-водочный отделы, а на втором – галантерея, канцтовары, парфюмерия, пластинки и игрушки.

В "Универсаме" были все атрибуты современного супермаркета: и пластиковые корзины, и персонал в брендированной одежде, и длинные ряды стеллажей заставленных всевозможными товарами.

"Фишкой" нового магазина стал стол заказов, где каждый желающий мог заказать доставку продуктов на дом.

Покупатели могли использовать пластиковые корзины или железные тележки, а также расплачиваться на кассе за все покупки сразу. Причем использовать стали настоящие кассовые аппараты вместо бухгалтерских счет.

Также "фишкой" первых супермаркетов стал "диковинный" ленточный транспортер, который на выходе собирал пустые корзины.

В "Универсамах" был представлен широкий ассортимент продуктов и разнообразных товаров. В магазинах такого формата всегда было многолюдно и каждый мог приобрести именно то, что ему пришлось по душе.

Стоит отметить, что в "Универсамах" продавцы были одетые в фирменную униформу с вышивкой и обязательно носили бейдж в виде пластикового круглого значка.

Уже после развала СССР, в 1990-е, на смену старым государственным "Универсамам" пришли зарубежные, а затем и были созданы свои, но уже частные.

Сегодня найти супермаркет в каждом из районов столицы можно буквально на каждом углу и такими торговыми площадки никого давно не удивишь.

Напомним, как выглядел и что предлагал легендарный киевский магазин "Киянка". Здесь покупателям предлагали широкий ассортимент товаров — начиная от обойного клея и заканчивая бытовой техникой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел первый McDonalds в Киеве. Первый ресторан сети быстрого питания McDonald's в столице открылся 24 мая 1997 года. Заведение располагалось возле станции метро "Лукьяновская" в Шевченковском районе. Именно этот ресторан быстрого питания стал не только первым в Киеве, но и первым во всей Украине.