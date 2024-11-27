Уволен, но работает: эксруководитель Хмельницкой прокуратуры снова на должности

До завершения расследования Олейник и еще 50 прокуроров области продолжат работу

Уволенный экскеровщик Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник продолжает работать прокурором в областной прокуратуре после скандала с получением инвалидности. Он был назначен на должность прокурора отдела до марта 2026 года, на период декретного отпуска другого сотрудника.

44-летний чиновник уволился по собственному желанию в октябре после разоблачения масштабной коррупционной схемы по оформлению инвалидности. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ГПК) на своей странице в Facebook.

Кроме того, Офис Генерального прокурора продлил срок служебного расследования по хмельницким прокурорам с инвалидностью еще на месяц. Причиной тому стала "потребность в дополнительных проверках". До завершения расследования Олейник и еще 50 прокуроров области продолжат работать и получать пенсионные выплаты.

Напомним, в октябре стражи порядка разоблачили руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу на масштабных злоупотреблениях. Во время обысков у нее и ее сына Александра, возглавлявшего областной Пенсионный фонд, обнаружили 6 миллионов долларов наличными и драгоценности. В рабочем кабинете Крупы нашли 100 тысяч долларов и поддельные документы для оформления фиктивных диагнозов.

Расследование установило, что Татьяна Крупа сделала "инвалидами" полсотни прокуроров в Хмельницкой области. Олейник утверждал, что получил инвалидность в 2017 году из-за травмы на работе в 2005 году.

В настоящее время Крупа находится в СИЗО, а ее сын уволился с должности и начал продажу бизнеса.

Ранее Телеграф писал, что каждый пятый работник прокуратуры в прошлом году получал пенсию. Число прокуроров с инвалидностью резко возросло после начала войны.