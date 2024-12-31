Оплачиваемая стажировка и график по договоренности: в Буковеле предлагают работу с проживанием на курорте
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Кандидатам на вакансию предлагают оплачиваемую стажировку
Украинцам предлагают работу на горнолыжном курорте Буковель. Там ищут девушек для уборки SPA в гостиницу "Фомич".
Вакансия опубликована на популярном сайте поиска работы.
- оплачиваемая стажировка;
- график работы по договоренности;
- питание и жилье;
- соответствующую униформу.
В обязанности горничной входит уборка территории SPA и предоставление информационных услуг. Сумма заработной платы составляет от 28 до 30 тысяч гривен — деньги выплачиваются два раза в месяц. Занятость может быть полной и неполной.
Как рассказывал "Телеграф", недавно в Буковеле открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен. Помимо основного вознаграждения, предусмотрены дополнительные бонусы.