Оплачиваемая стажировка и график по договоренности: в Буковеле предлагают работу с проживанием на курорте

Кандидатам на вакансию предлагают оплачиваемую стажировку

Украинцам предлагают работу на горнолыжном курорте Буковель. Там ищут девушек для уборки SPA в гостиницу "Фомич".

Вакансия опубликована на популярном сайте поиска работы.

оплачиваемая стажировка;

график работы по договоренности;

питание и жилье;

соответствующую униформу.

В обязанности горничной входит уборка территории SPA и предоставление информационных услуг. Сумма заработной платы составляет от 28 до 30 тысяч гривен — деньги выплачиваются два раза в месяц. Занятость может быть полной и неполной.

Как рассказывал "Телеграф", недавно в Буковеле открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен. Помимо основного вознаграждения, предусмотрены дополнительные бонусы.