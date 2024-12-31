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Оплачиваемая стажировка и график по договоренности: в Буковеле предлагают работу с проживанием на курорте

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Буковель Новость обновлена 31 декабря 2024, 16:42
Буковель. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кандидатам на вакансию предлагают оплачиваемую стажировку

Украинцам предлагают работу на горнолыжном курорте Буковель. Там ищут девушек для уборки SPA в гостиницу "Фомич".

Вакансия опубликована на популярном сайте поиска работы.

  • оплачиваемая стажировка;
  • график работы по договоренности;
  • питание и жилье;
  • соответствующую униформу.

В обязанности горничной входит уборка территории SPA и предоставление информационных услуг. Сумма заработной платы составляет от 28 до 30 тысяч гривен — деньги выплачиваются два раза в месяц. Занятость может быть полной и неполной.

Как рассказывал "Телеграф", недавно в Буковеле открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен. Помимо основного вознаграждения, предусмотрены дополнительные бонусы.

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#Курорт #Буковель #Вакансия