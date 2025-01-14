Достойная зарплата, и можно без опыта. В Киеве предлагают хорошую "отдаленную" вакансию

Есть возможность профессионального роста

В Украине есть немало вакансий, где можно работать удаленно. К примеру, киевская компания ищет менеджера по продажам, который сможет работать как в офисе, так и удаленно.

Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов поиска работы и подбора персонала. Зарплата — от 36 000 до 38 000 гривен. Готовы взять на работу человека без опыта, предоставляется бесплатное обучение.

Претендент должен обладать высокой коммуникабельностью и уметь общаться с разными людьми. Также будущий сотрудник должен быть ответственным и организованным.

В его обязанности будут входить телефонные переговоры с клиентами компании, консультирование клиентов по финансовым услугам и инвестиционным возможностям. Также менеджер должен вести базы данных клиентов и контролировать финансовые операции. Кроме этого он будет искать новых клиентов.

Среди преимуществ работодатель указал конкурентную заработную плату (фиксированная ставка 36 000 грн + бонусы), возможность профессионального роста и развития в успешной компании. Также к ним он отнес график работы с 9:00 до 19:00, дружелюбный коллектив и комфортные условия работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове ищут активного пенсионера на работу с хорошей зарплатой. Частный предприниматель приглашает на работу ответственного и толкового помощника и предлагает заработную плату 26 тысяч гривен в месяц.